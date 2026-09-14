Mua chè giống qua mạng – bài học cảnh giác ở Chí Sáng
Từ kỳ vọng mở rộng diện tích chè Kim Tuyên để nâng cao thu nhập, một số hộ dân bản Chí Sáng, xã Sin Suối Hồ đã mua cây giống qua mạng xã hội với số tiền hơn 100 triệu đồng. Thế nhưng, khi đưa cây về trồng, bà con mới phát hiện giống chè được cung cấp không đúng như thỏa thuận. Qua câu chuyện ở Chí Sáng, người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ nguồn gốc, chủng loại, chất lượng giống và chỉ lựa chọn cơ sở cung ứng có đủ thông tin, uy tín, điều kiện pháp lý trước khi đặt mua.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/mua-che-giong-qua-mang-bai-hoc-canh-giac-o-chi-sang-806108