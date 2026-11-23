Trong thực hành then của người Tày, Nùng, múa chầu thường xuất hiện trong các nghi lễ then tín ngưỡng. Điệu múa có sự kết hợp hài hòa giữa động tác tay, chân, bước di chuyển và nhịp điệu âm nhạc, tạo nên những chuyển động vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa khỏe khoắn, dứt khoát. Mỗi động tác đều có ý nghĩa riêng, thể hiện sự khéo léo, tinh tế của người thực hành, đồng thời gửi gắm những quan niệm, ước vọng về cuộc sống bình an, mùa màng tốt tươi, con người khỏe mạnh, cộng đồng no ấm.

Hợp luyện màn múa chầu then tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Ông Phùng Văn Muộn, Chủ tịch Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh cho biết: Điểm đặc biệt của múa chầu là sự gắn kết giữa động tác múa với nhạc cụ trong thực hành then. Tiếng đàn tính ngân vang, nhịp xóc nhạc hòa cùng những bước chân nhịp nhàng tạo nên không gian diễn xướng giàu bản sắc. Tại Lạng Sơn, những điệu múa chầu phổ biến trong then có chầu tướng, chầu vua. Mỗi điệu múa mang những đặc điểm riêng, thể hiện nội dung, ý nghĩa của từng nghi lễ. Qua đó, người xem có thể cảm nhận được chiều sâu văn hóa, tín ngưỡng cũng như đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Tày, Nùng.

Nhằm đưa giá trị múa chầu then nghi lễ đến với cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2022, Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình phổ biến múa chầu then trong cộng đồng theo 3 giai đoạn. Đến nay, chương trình đã hoàn thành các nội dung đề ra, bước đầu hình thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Theo thống kê của hội, từ năm 2022 đến nay, trên 80% chương trình văn nghệ tại các lễ hội xuân trên địa bàn tỉnh có hát then đều có múa chầu.

Sức sống của điệu múa truyền thống sẽ được thể hiện rõ nét trong màn múa chầu then quy mô lớn tại Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh năm 2026. Theo kế hoạch, sáng 24/11, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, khoảng 1.000 nghệ nhân, học sinh, cán bộ và người dân sẽ cùng tham gia trình diễn múa chầu then.

Bà Hà Thị Lư, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh cho biết: Việc đưa màn múa chầu then vào chương trình Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để giới thiệu một loại hình diễn xướng truyền thống đặc sắc của đồng bào Tày, Nùng đến đông đảo công chúng. Thông qua hoạt động này, người dân có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và trực tiếp tham gia vào việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đây cũng là cách đưa văn hóa truyền thống đến với đời sống hiện đại, tạo sự kết nối giữa các thế hệ và cộng đồng các dân tộc.

Thành viên các câu lạc bộ tham gia hợp luyện màn múa chầu thentại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Để tạo nên màn đồng diễn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức; vận động tới hơn 30 câu lạc bộ thuộc hội và lực lượng diễn viên quần chúng tại các địa phương. Bà Hoàng Thị Thúy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nộc Khảm khắc Na Sầm, xã Na Sầm cho biết: Câu lạc bộ đã huy động hơn 100 hạt nhân tại địa phương và các xã lân cận tham gia màn đồng diễn. Đây là dịp để các thành viên giao lưu, học hỏi, đồng thời góp sức giới thiệu điệu múa truyền thống của dân tộc mình đến đông đảo người dân. Qua quá trình tập luyện, các hạt nhân cũng có thêm điều kiện rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức gìn giữ và lan tỏa di sản trong cộng đồng.

Đến ngày 19/11, màn múa chầu đã hoàn thành phần âm nhạc và bắt đầu tổ chức hợp luyện. Hiện nay, các lực lượng đang tích cực tập luyện, thống nhất động tác, đội hình, bảo đảm sự đồng đều trong màn trình diễn có quy mô lớn.

Màn đồng diễn múa chầu then được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn tại Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh năm 2026. Giá trị của hoạt động không chỉ nằm ở quy mô trình diễn mà còn ở sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, hội viên câu lạc bộ, học sinh và người dân. Khi những điệu múa vốn gắn với không gian nghi lễ được giới thiệu rộng rãi trong đời sống cộng đồng, di sản có thêm cơ hội được nhận diện, thực hành và trao truyền. Qua đó, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa các dân tộc Xứ Lạng trong đời sống hôm nay.