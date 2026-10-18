Mùa cất vó tại U Minh Thượng
Mùa mưa bắt đầu, vùng đệm U Minh Thượng (An Giang) cũng bước vào mùa cất vó. Mưa càng nhiều, nước ở các con kênh càng dâng cao và cá về nhiều. Lúc này, những chiếc vó của người dân đã chờ sẵn để bắt cá.
Với người dân vùng đệm U Minh Thượng, cất vó không chỉ là công việc mưu sinh theo mùa, góp phần trang trải chi phí sinh hoạt gia đình mà còn là cách giữ nét đẹp lao động của người dân vùng sông nước miền Tây Nam Bộ vào mùa nước nổi.
Ông Lê Văn Thùy, ngụ ấp Minh Tiến, xã U Minh Thượng chia sẻ, nghề cất vó cũng có nhiều thú vị. Cứ mỗi lần cất vó là một lần hồi hộp chờ đợi. Khi tấm lưới từ từ kéo lên khỏi mặt nước, những con cá quẫy mình tóe nước, tạo nên khung cảnh đậm chất miền sông nước.
“Cất vó vùng này dính nhiều là cá mè vinh, mè hoa, trắm cỏ, cá tra, cá trôi, thác lác cườm… Trung bình mỗi ngày tôi kiếm được 30 - 40kg cá các loại. Hôm nào may mắn thì dính được cá tra khủng tầm chục kí lô nữa”, ông Thùy nói.
Theo ông Thùy, cá sau khi cất vó được người dân mua bán ngay trên bờ kênh. Riêng những con cá ngon sẽ được người dân để lại ăn hoặc làm quà biếu.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/mua-cat-vo-tai-u-minh-thuong-a499946.html