Mùa cất vó tại U Minh Thượng

Cất vó - nét đẹp lao động của người dân vùng sông nước Cửu Long.

Với người dân vùng đệm U Minh Thượng, cất vó không chỉ là công việc mưu sinh theo mùa, góp phần trang trải chi phí sinh hoạt gia đình mà còn là cách giữ nét đẹp lao động của người dân vùng sông nước miền Tây Nam Bộ vào mùa nước nổi.

Ông Lê Văn Thùy, ngụ ấp Minh Tiến, xã U Minh Thượng chia sẻ, nghề cất vó cũng có nhiều thú vị. Cứ mỗi lần cất vó là một lần hồi hộp chờ đợi. Khi tấm lưới từ từ kéo lên khỏi mặt nước, những con cá quẫy mình tóe nước, tạo nên khung cảnh đậm chất miền sông nước.

Để cất được những chiếc vó lớn, người dân phải dùng sức nặng của cả thân người.

“Cất vó vùng này dính nhiều là cá mè vinh, mè hoa, trắm cỏ, cá tra, cá trôi, thác lác cườm… Trung bình mỗi ngày tôi kiếm được 30 - 40kg cá các loại. Hôm nào may mắn thì dính được cá tra khủng tầm chục kí lô nữa”, ông Thùy nói.

Theo ông Thùy, cá sau khi cất vó được người dân mua bán ngay trên bờ kênh. Riêng những con cá ngon sẽ được người dân để lại ăn hoặc làm quà biếu.

Ông Lê Văn Thùy và "chiến lợi phẩm" là con cá tra gần 10kg.

Nhiều loại cá khác nhau như mè vinh, mè hoa, trắm cỏ, cá tra, trôi, thác lác cườm… dính vó của người dân.

Mùa cất vó ở U Minh Thượng không chỉ giúp bữa ăn gia đình thêm tươm tất, mà còn mang lại cho người dân thêm nguồn thu nhập trong khi chờ mùa vụ mới bội thu.