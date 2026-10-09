Mùa cao điểm gõ cửa, hàng Việt cần làm gì để vào sâu chuỗi bán lẻ ngoại?

Quý IV/2026 đã bước vào giai đoạn sôi động, các nhà bán lẻ ngoại đang tăng tốc tìm thêm nguồn hàng phù hợp cho mùa mua sắm cuối năm. Với doanh nghiệp (DN) Việt, cơ hội mở rộng đầu ra đang rõ hơn. Thế nhưng, biến sự quan tâm của nhà mua hàng thành đơn hàng thực tế, rồi giữ được những lần mua tiếp theo, vẫn là thách thức không nhỏ.

Kết nối phải đi đến đơn hàng, không dừng ở lên kệ

Một trong những cách rút ngắn khoảng cách ấy là đưa DN Việt đến thẳng bàn đàm phán với nhà mua hàng quốc tế. Như hôm 8/10, tại TP.HCM, hơn 40 DN Việt đã tham gia chương trình kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối Lotte Mart (Hàn Quốc).

Mùa cao điểm quý IV/2026 là cơ hội để doanh nghiệp Việt chinh phục nhà bán lẻ ngoại bằng năng lực cung ứng ổn định.

Cuộc gặp mở thêm cơ hội cho DN, thế nhưng mùa mua sắm cuối năm 2026 cũng không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Với nhà bán lẻ ngoại, sản phẩm phải sẵn sàng, chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng và giao đúng hẹn. Còn DN Việt phải cho thấy khả năng đáp ứng những đòi hỏi này ngay trong mùa cao điểm.

Ông Lee Yong Ho, Giám đốc Cấp cao Trung tâm sản phẩm của Lotte Mart Việt Nam, cho biết chương trình không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn giúp nhà bán lẻ lắng nghe, đánh giá năng lực của DN Việt. Qua đó, DN có thể cải thiện sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và nguồn gốc.

Theo ông Lee Yong Ho, Lotte Mart tập trung vào ba tiêu chí “an toàn – sản phẩm mới – đặc trưng vùng miền”. Nhà bán lẻ này cũng mong muốn hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường quốc tế.

Như vậy, một sản phẩm muốn đi sâu vào chuỗi bán lẻ không chỉ cần có thị trường mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống phân phối. Đây cũng là điểm DN cần lưu ý khi tham gia các cuộc gặp B2B (kết nối trực tiếp giữa DN và nhà mua hàng). Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, DN cần chuẩn bị hồ sơ, năng lực sản xuất, giao hàng và sẵn sàng hoàn thiện theo phản hồi của nhà mua hàng.

Những điểm trên cũng cho thấy vai trò của các chương trình kết nối không chỉ nằm ở việc gặp gỡ, mà còn giúp DN hiểu rõ hơn tiêu chuẩn của nhà mua hàng. Ông Lê Anh Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), cho rằng các chương trình kết nối cần giúp DN nhìn lại chất lượng sản phẩm, nắm xu hướng tiêu dùng, định hướng sản xuất và củng cố thương hiệu. Quan trọng hơn, quá trình này phải giúp DN hiểu rõ nhà mua hàng cần gì để điều chỉnh sản phẩm và năng lực cung ứng, thay vì chỉ dừng ở một cuộc gặp.

Một đơn hàng trong mùa cao điểm quý IV/2026 có thể trở thành bước đệm để hàng Việt tiếp tục hiện diện trong chuỗi bán lẻ ngoại. Muốn có cơ hội mua lại, DN phải chứng minh được khả năng giao hàng đúng thời điểm, đúng chuẩn và duy trì nguồn cung ổn định.

Khoảng hai tháng trước, hơn 100 DN Việt đã tham gia chương trình B2B với nhà bán lẻ Central Retail (Thái Lan) do ITPC kết nối. Nội dung trao đổi đi sâu vào các điều kiện để sản phẩm có thể vào hệ thống như chứng nhận, công bố sản phẩm hợp lệ, quy trình sản xuất và điều kiện lao động.

Ông Bollette Dimitri, Giám đốc Thương mại cấp cao ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) của Central Retail, cho biết sau ba năm hợp tác với ITPC, hệ thống đã kết nối hơn 500 DN. Nhà bán lẻ chú trọng an toàn thực phẩm, nguồn gốc minh bạch, bao bì chuyên nghiệp và hỗ trợ DN hoàn thiện sản phẩm để mở rộng bán hàng trong nước, xuất khẩu.

Những điều kiện này cũng đặt ra cách tiếp cận khác cho DN khi tham gia kết nối. Sau cuộc gặp, DN cần nhanh chóng hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu, thống nhất sản phẩm, sản lượng và thời điểm giao hàng để có thể đi đến đơn hàng.

Quan trọng hơn, đơn hàng đầu tiên không nên được xem là đích đến mà là cơ sở để cả hai bên kiểm chứng khả năng hợp tác. Nhà bán lẻ có thể đánh giá sức bán và khả năng đáp ứng, còn DN có cơ hội điều chỉnh sản phẩm. Nếu kết quả tốt, mùa cao điểm sẽ mở đường cho đơn hàng lớn hơn, danh mục rộng hơn và quan hệ cung ứng lâu dài.

Muốn đi sâu, phải nâng sức cung ứng

Nhưng để biến cơ hội mua hàng thành quan hệ cung ứng lâu dài, DN phải chứng minh được năng lực phía sau sản phẩm.

Như thời gian qua, nhà bán lẻ Nhật Bản Aeon đã kết nối nhà cung cấp, nhà sản xuất với người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ DN Việt nâng cao sức cạnh tranh. Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp cũng chú trọng hơn đến tính bền vững, sản phẩm thân thiện môi trường, kinh nghiệm bán lẻ hiện đại và sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Đội ngũ quản lý của nhà bán lẻ trên cũng trực tiếp tư vấn cho nhà cung cấp địa phương về điều kiện hợp tác và tiêu chuẩn bán lẻ hiện đại. Điều đó đòi hỏi DN Việt kiểm soát tốt chuỗi phía sau sản phẩm, từ nguyên liệu, truy xuất, công nghệ đến môi trường, năng lượng và khả năng duy trì nguồn cung.

Điều này thể hiện khá rõ qua cách H&M, tập đoàn bán lẻ thời trang của Thụy Điển, xây dựng mạng lưới cung ứng tại Việt Nam. Hơn 20 năm qua, H&M đã hợp tác với hơn 40 nhà cung cấp, hơn 70 nhà máy và hơn 60.000 lao động.

Theo ông Alen Wei, Giám đốc Tài chính H&M Production khu vực Trung Quốc và Đông Nam Á, Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng nhờ năng lực sản xuất và khả năng thích ứng. DN Việt cũng được đánh giá cao ở tinh thần kinh doanh và năng lực cải tiến liên tục.

Nhưng lợi thế đó không còn là điều kiện đủ. Ông Alen Wei nhấn mạnh chặng đường cạnh tranh tiếp theo đòi hỏi DN đồng thời đáp ứng hiệu quả thương mại, phát triển bền vững, đổi mới, khả năng chống chịu và giá trị dài hạn.

Muốn đi sâu vào chuỗi bán lẻ ngoại, DN Việt phải nâng năng lực phía sau sản phẩm, từ nguyên liệu, truy xuất, chất lượng đến môi trường và khả năng cung ứng. Năng lực này mới là nền tảng để một đơn hàng mùa vụ trở thành quan hệ cung ứng dài hạn.

Định hướng này cũng thể hiện rõ trong cách H&M đang mở rộng nguồn cung tại Việt Nam. Đầu tháng 10/2026, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cho biết tập đoàn này tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam, ưu tiên DN có định hướng xanh, tuân thủ môi trường, truy xuất được nguồn gốc và sử dụng nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam.

Yêu cầu tương tự cũng đang xuất hiện ở các lĩnh vực ngoài dệt may, trong đó có nông sản Việt. Theo thông tin mới đưa ra trong thượng tuần tháng 10/2026 từ Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam (VPSA) thì Tổ chức Xúc tiến Nhập khẩu Đức (IPD) đang khảo sát Việt Nam như nguồn cung nguyên liệu tự nhiên cho thị trường châu Âu. IPD tìm kiếm các DN sản xuất có năng lực xuất khẩu, sẵn sàng mở rộng kinh doanh tại thị trường này.

IPD ưu tiên DN có vùng sản xuất, cơ sở chế biến, kinh nghiệm xuất khẩu hoặc sẵn sàng đáp ứng chuẩn châu Âu, thay vì chỉ làm thương mại.

Những chuyển động này cho thấy, để đi sâu vào chuỗi bán lẻ ngoại, DN Việt phải chứng minh được năng lực sản xuất, chất lượng và khả năng đáp ứng ổn định. Khi đơn hàng đầu tiên trở thành tiền đề cho những lần mua lại, kết nối mới thực sự chuyển thành quan hệ cung ứng dài hạn.