Mùa cao điểm cuối năm: Doanh nghiệp chờ đơn hàng xuất khẩu 'bật sáng'

Doanh nghiệp đăng ký mới tăng vốn mạnh, gần 150.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường

Tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 diễn ra sáng 3/10, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (NSO), Bộ Tài chính cho biết, trong 9 tháng năm 2026, cả nước có gần 149.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký đạt 1,884 triệu tỷ đồng, tăng 3,2% về số doanh nghiệp và tăng tới 32,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1%.

Doanh nghiệp kỳ vọng khởi sắc trong quý IV, đơn hàng xuất khẩu có tín hiệu tăng. Ảnh minh họa: Moit

Bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới, gần 74.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng, giảm 14% so với cùng kỳ. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223.900 doanh nghiệp, giảm 3,2%.

Như vậy, bình quân mỗi tháng có khoảng 24.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 111.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp và xây dựng có hơn 36.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,1%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.558 doanh nghiệp, tăng 17%.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Trong 9 tháng, gần 89.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 9,7%; 33.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37%.

Đáng chú ý, hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 118,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, bình quân mỗi tháng có khoảng 19.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Doanh nghiệp chế biến, chế tạo kỳ vọng khởi sắc trong quý IV

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, trong quý III/2026, có 34,2% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn quý II; 45,7% cho rằng tình hình ổn định và 20,1% gặp khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, báo cáo cũng cho thấy triển vọng quý IV tích cực hơn. Có 39,2% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên so với quý III; 44,7% dự báo ổn định và 16,1% dự báo khó khăn hơn.

Xét theo khu vực kinh tế, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV tốt hơn hoặc ổn định so với quý III đạt 85,5% ở khu vực FDI, 83,3% ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước và 83,1% ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Về khối lượng sản xuất, 35,3% doanh nghiệp cho biết tăng trong quý III, 44,4% ổn định và 20,3% giảm. Sang quý IV, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo sản lượng tăng lên 39%, trong khi 46,2% dự báo ổn định và 14,8% dự báo giảm.

Đối với đơn đặt hàng mới, 31,9% doanh nghiệp ghi nhận số đơn hàng tăng trong quý III, 48,3% ổn định và 19,8% giảm. Bước sang quý IV, 37,3% doanh nghiệp dự kiến đơn hàng tăng, 48,3% ổn định và 14,4% giảm.

Riêng đơn hàng xuất khẩu, 24,8% doanh nghiệp cho biết số đơn hàng mới tăng trong quý III, 56% ổn định và 19,2% giảm. Trong quý IV, 30,8% doanh nghiệp kỳ vọng đơn hàng xuất khẩu tăng, 54,2% dự báo ổn định và 15% dự báo giảm.