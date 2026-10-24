Mùa cà phê ở Púng Bánh

Những ngày tháng 10, người dân các bản bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cà phê. Cà phê tươi sau thu hoạch được các cơ sở tại địa phương thu mua, phân loại và chế biến thành cà phê nhân. Sản phẩm được đóng gói, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát trước khi xuất bán. Năm nay, thời tiết thuận lợi, cà phê được mùa, giá thu mua trung bình khoảng 20.000 đồng/kg quả tươi, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Nông dân Púng Bánh rạng rỡ vào mùa thu hoạch cà phê chín sớm.

Nông dân thôn Dồm Cang 2, xã Púng Bánh thu hái cà phê.

Những quả cà phê chín đỏ.

Những mùa Cà phê trĩu quả đã mang lại sự đổi thay trong cuộc sống người dân nơi đây

Nông dân xã Púng Bánh phấn khởi khi cà phê được mùa, được giá.

Những quả cà phê chín đỏ được thu hái.

Nhân dân xã Púng Bánh bán quả cà phê tươi tại các cơ sở thu mua tập trung tại địa phương.

Nông dân xã Púng Bánh sơ chế cà phê.

Chú trọng việc bảo quản cà phê nhân.