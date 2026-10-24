Mùa cà phê ở Púng Bánh
Xã Púng Bánh là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn, tập trung tại các bản Dồm Cang 1, Dồm Cang 2, Dồm Cang 3, Púng Bánh 1, Púng Bánh 3… với tổng diện tích trên 3.200 ha, trong đó gần 1.900 ha đã cho thu hoạch, năng suất đạt từ 10–15 tấn quả tươi/ha.
Những ngày tháng 10, người dân các bản bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cà phê. Cà phê tươi sau thu hoạch được các cơ sở tại địa phương thu mua, phân loại và chế biến thành cà phê nhân. Sản phẩm được đóng gói, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát trước khi xuất bán. Năm nay, thời tiết thuận lợi, cà phê được mùa, giá thu mua trung bình khoảng 20.000 đồng/kg quả tươi, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/anh/mua-ca-phe-o-pung-banh-zVnXwUjDg.html