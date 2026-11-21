Cà chua đầu tròn hay đầu nhọn ngon hơn?

Khi đi chợ hoặc siêu thị, không khó để bắt gặp những quả cà chua có hình dáng khác nhau. Có quả phần đầu tròn đều, bề mặt khá nhẵn, trong khi một số quả lại có phần đỉnh hơi nhọn, nhô lên rõ rệt.

Theo kinh nghiệm dân gian của một số người trồng rau lâu năm, cà chua đầu tròn thường được gọi là cà chua cái, còn cà chua đầu nhọn được gọi là cà chua đực. Hai cách gọi này chủ yếu dựa trên đặc điểm hình dáng, không phải sự phân biệt về giới tính sinh học của quả cà chua.

Cụ thể, cà chua đầu tròn thường có phần đỉnh tương đối bằng phẳng, bề mặt quả cân đối. Loại quả này được nhiều người ưa chuộng bởi đặc điểm thịt mềm, nhiều nước, vị ngọt dịu và ít chua hơn khi đã chín tới.

Trong khi đó, cà chua đầu nhọn có phần đỉnh nhô lên thành một chóp nhỏ, đôi khi trông giống chiếc mỏ chim. Theo kinh nghiệm lựa chọn của một số nhà vườn, loại quả này thường có phần thịt chắc hơn, lượng nước ít hơn và vị chua rõ hơn.

Nếu yêu thích cà chua mềm, mọng nước, có vị ngọt thanh để ăn sống, làm salad hoặc chế biến các món sốt, người mua có thể ưu tiên những quả đầu tròn, chín tự nhiên. Ngược lại, nếu cần cà chua có độ chắc nhất định để thái lát, xào hoặc trang trí món ăn, có thể lựa chọn những quả phù hợp với mục đích sử dụng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hình dáng không phải tiêu chí khoa học đủ để khẳng định chất lượng hay hương vị của cà chua. Đặc điểm này còn phụ thuộc vào giống cây, điều kiện canh tác và độ chín. Vì vậy, người mua nên kết hợp quan sát thêm những dấu hiệu khác.

4 mẹo chọn cà chua tươi ngon, nhiều nước

Bên cạnh việc quan sát hình dáng, người tiêu dùng có thể áp dụng 4 mẹo dưới đây để lựa chọn được những quả cà chua chất lượng hơn.

1. Quan sát cuống cà chua

Cuống là một trong những bộ phận giúp nhận biết tình trạng tươi của cà chua. Những quả mới thu hoạch thường có cuống còn xanh, tươi, bám chắc vào phần quả và không bị khô héo.

Ngược lại, nếu cuống đã chuyển sang màu nâu, khô quắt hoặc dễ dàng rụng khỏi quả, cà chua có thể đã được thu hoạch từ lâu hoặc bảo quản trong thời gian dài.

Người mua nên ưu tiên những quả có cuống còn tươi, không bị dập nát, thối hỏng. Tuy nhiên, màu sắc cuống không thể dùng làm căn cứ duy nhất để xác định cà chua có chín tự nhiên hay không.

Ngoài ra, nên kiểm tra khu vực xung quanh cuống. Nếu xuất hiện những vết nứt sâu, dấu hiệu thối mềm hoặc nấm mốc, tốt nhất không nên lựa chọn.

2. Kiểm tra màu sắc và bề mặt vỏ

Một quả cà chua ngon thường có màu sắc tương đối đồng đều, phù hợp với đặc điểm của giống và mức độ chín. Với cà chua đỏ thông thường, nên chọn những quả có màu đỏ tươi hoặc đỏ đậm tự nhiên, bề mặt sáng và không xuất hiện những mảng thâm bất thường.

Khi quan sát kỹ, vỏ cà chua tươi thường căng, tương đối nhẵn, không bị nhăn nheo hay bong tróc. Người mua cũng có thể nhẹ nhàng chạm vào bề mặt để kiểm tra, tránh những quả có dấu hiệu mềm nhũn, rỉ dịch hoặc có mùi lạ.

Đặc biệt, không nên mặc định rằng quả càng đỏ rực, bóng đẹp thì chất lượng càng tốt. Một số giống cà chua có màu sắc khác nhau khi chín, trong khi thời gian bảo quản và điều kiện vận chuyển cũng có thể ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài.

Điều quan trọng là lựa chọn những quả có bề mặt nguyên vẹn, không bị dập, nứt hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

3. Dùng tay kiểm tra độ cứng

Độ cứng là yếu tố khá hữu ích để đánh giá mức độ chín của cà chua. Khi cầm trên tay, những quả đạt độ chín phù hợp thường có độ đàn hồi nhẹ, không quá cứng nhưng cũng không mềm nhũn.

Nếu muốn sử dụng cà chua ngay trong ngày, người mua nên chọn những quả đã chín tới, khi ấn nhẹ có cảm giác hơi mềm nhưng vẫn giữ được hình dáng ban đầu.

Ngược lại, những quả còn quá cứng thường chưa đạt độ chín hoàn toàn, hương vị có thể còn nhạt và chua hơn. Người mua vẫn có thể lựa chọn loại này nếu dự định bảo quản thêm vài ngày ở nhiệt độ phòng để quả tiếp tục chín.

Cần tránh những quả mềm nhũn, có vùng bị lõm sâu hoặc rỉ nước khi chạm nhẹ. Đây có thể là dấu hiệu cà chua đã quá chín, bị dập hoặc bắt đầu hư hỏng.

Một lưu ý quan trọng là không nên bóp mạnh cà chua khi kiểm tra vì có thể khiến quả bị tổn thương, ảnh hưởng đến thời gian bảo quản và chất lượng thực phẩm.

4. Cầm thử để cảm nhận trọng lượng

Một mẹo đơn giản khác là so sánh trọng lượng của những quả cà chua có kích thước tương đương nhau.

Thông thường, quả cà chua có độ mọng tốt sẽ tạo cảm giác chắc và nặng tay hơn so với những quả cùng kích thước nhưng đã bị mất nước hoặc héo.

Khi cầm lên, nên ưu tiên những quả có trọng lượng tương xứng với kích thước, không có cảm giác nhẹ bất thường. Đồng thời, quan sát xem quả có bị nhăn, teo hoặc mềm ở một số vị trí hay không.

Tuy nhiên, trọng lượng cũng không phải yếu tố quyết định tuyệt đối. Đặc điểm giống cà chua, độ dày của phần thịt và kích thước quả đều có thể tạo ra sự khác biệt.

Cách bảo quản cà chua sau khi mua về

Sau khi chọn được cà chua tươi ngon, việc bảo quản đúng cách cũng rất quan trọng để duy trì hương vị và chất lượng thực phẩm.

Đối với cà chua còn xanh hoặc mới chín một phần, nên để ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao. Khi quả đã chín tới, nếu chưa sử dụng ngay, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để làm chậm quá trình chín.

Cà chua nên được đặt nhẹ nhàng, tránh xếp chồng quá nhiều khiến quả phía dưới bị dập. Không nên rửa trước khi bảo quản nếu chưa có nhu cầu sử dụng, bởi độ ẩm còn đọng trên vỏ có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Trước khi chế biến, cần rửa cà chua dưới vòi nước sạch, loại bỏ phần cuống và những khu vực bị hư hỏng nếu có.

Nhìn chung, để chọn được cà chua ngon, người tiêu dùng không nên chỉ dựa vào hình dáng tròn hay nhọn. Một quả cà chua chất lượng cần có độ chín phù hợp, vỏ nguyên vẹn, cuống tươi, không bị dập nát và có trọng lượng tương xứng với kích thước. Kết hợp những mẹo nhỏ này sẽ giúp việc lựa chọn thực phẩm khi đi chợ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.