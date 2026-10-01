Mùa Bọ Cạp gõ cửa, Sao Diêm Vương thuận hành mở ra những thay đổi sâu sắc

Ngày 3/10: Sao Kim nghịch hành tại Bọ Cạp

Sự kiện lớn đầu tiên của tháng là Sao Kim nghịch hành tại Bọ Cạp vào ngày 3/10. Trong chiêm tinh học, Sao Kim liên quan đến tình yêu, các mối quan hệ, tiền bạc, giá trị cá nhân và sở thích thẩm mỹ.

Vì vậy, giai đoạn này thường được diễn giải là thời điểm để xem xét lại những lựa chọn liên quan đến tình cảm và tài chính, thay vì vội vàng đưa ra quyết định mới. Đáng chú ý, Sao Kim sẽ quay trở lại Thiên Bình vào ngày 25/10 và chỉ kết thúc chu kỳ nghịch hành vào tháng 11.

Ngày 10/10: Trăng non Thiên Bình

Ngày 10/10, Trăng non xuất hiện tại 17° Thiên Bình. Trăng non thường được xem là thời điểm mở đầu một chu kỳ mới trong chiêm tinh. Khi diễn ra tại Thiên Bình, các chủ đề liên quan đến hợp tác, cân bằng, quan hệ và cách giải quyết khác biệt được nhấn mạnh.

Đây là một trong những mốc phù hợp để nhìn lại cách mỗi người đang phân chia thời gian, trách nhiệm và quyền lợi trong các mối quan hệ cá nhân hoặc công việc.

Ngày 15-16/10: Sao Diêm Vương thuận hành tại Bảo Bình

Giữa tháng, Sao Diêm Vương kết thúc giai đoạn nghịch hành và chuyển sang thuận hành tại Bảo Bình. Sự kiện này thường diễn ra vào ngày 15 - 16/10 tùy múi giờ.

Sao Diêm Vương thường được liên hệ với những thay đổi sâu sắc và dài hạn. Khi hành tinh này chuyển động thuận hành, các chủ đề liên quan đến quyền lực, cấu trúc, cộng đồng, công nghệ và sự thay đổi có thể trở thành trọng tâm được quan sát.

Ngày 23/10: Mặt Trời tiến vào Bọ Cạp

Ngày 23/10 đánh dấu thời điểm Mặt Trời rời Thiên Bình và bước vào Bọ Cạp, mở đầu mùa Bọ Cạp.

Nếu Thiên Bình thường được gắn với sự cân bằng và tương tác xã hội, Bọ Cạp lại liên quan đến chiều sâu, nguồn lực chung, sự chuyển hóa và những vấn đề nằm phía sau bề mặt.

Đây cũng là lúc bầu không khí chiêm tinh chuyển sang xu hướng tập trung hơn vào việc tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi của một vấn đề.

Ngày 24/10: Sao Thủy nghịch hành tại Bọ Cạp

Chỉ một ngày sau khi Mặt Trời vào Bọ Cạp, Sao Thủy bắt đầu nghịch hành tại khoảng 20° Bọ Cạp vào ngày 24/10.

Sao Thủy thường được liên hệ với giao tiếp, thông tin, học tập, giấy tờ, lịch trình và di chuyển. Vì vậy, trong thời gian nghịch hành, các nội dung này thường được chiêm tinh học khuyến nghị tiếp cận với sự kiểm tra và rà soát kỹ hơn.

Đáng chú ý, từ 24/10 đến 13/11, Sao Thủy và Sao Kim cùng ở trạng thái nghịch hành trong một khoảng thời gian, tạo nên giai đoạn khá đặc biệt của cuối tháng.

Ngày 26/10: Trăng tròn Kim Ngưu

Khép lại chuỗi sự kiện nổi bật là Trăng tròn tại khoảng 2° Kim Ngưu vào ngày 26/10.

Trăng tròn thường được dùng như một mốc để nhìn lại kết quả của những chủ đề đã được khởi động từ trước. Với Kim Ngưu, các vấn đề về tài chính, tài sản, sự ổn định, thói quen và giá trị vật chất trở thành những chủ đề đáng chú ý.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo