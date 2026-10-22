Mùa Bọ Cạp 2026: 12 cung hoàng đạo cần 'gỡ nút thắt' nào trước cuối năm?

Mùa Bọ Cạp: Không phải thay đổi tất cả, mà là ngừng né tránh

Mùa Bọ Cạp bắt đầu từ ngày 23/10 và kéo dài đến 22/11/2026. Trong chiêm tinh, Bọ Cạp gắn với những chủ đề như sự thật, chiều sâu cảm xúc, niềm tin và quá trình thay đổi từ bên trong. Vì vậy, đây là thời điểm phù hợp để đặt ra những câu hỏi thẳng thắn: Bạn đang cố giữ điều gì đã không còn phù hợp? Có quyết định nào bạn biết mình cần đưa ra nhưng vẫn chần chừ?

Đáng chú ý, mùa Bọ Cạp năm nay trùng với giai đoạn Sao Thủy nghịch hành từ ngày 24/10 đến 13/11. Thay vì xem đây là dấu hiệu báo trước rắc rối, bạn có thể coi khoảng thời gian này như một lời nhắc nên kiểm tra kỹ thông tin, suy nghĩ trước khi phản hồi và dành thêm thời gian xem xét những kế hoạch chưa rõ ràng.

12 cung hoàng đạo nên tận dụng mùa Bọ Cạp như thế nào?

Bạch Dương

Đừng nhận thêm việc chỉ vì hào hứng nhất thời. Hãy chọn một mục tiêu quan trọng và hoàn thành phần việc còn dang dở trước khi bắt đầu dự án mới.

Kim Ngưu

Những thỏa thuận trong công việc hoặc quan hệ cá nhân cần được nhìn nhận rõ ràng hơn. Nếu có điều chưa hài lòng, hãy trao đổi cụ thể thay vì chờ đối phương tự hiểu.

Song Tử

Lịch trình quá tải có thể khiến bạn mất tập trung. Đây là lúc nên rà soát các đầu việc, bỏ bớt việc ít cần thiết và dành thời gian cho kỹ năng thực sự muốn phát triển.

Cự Giải

Đừng chỉ làm theo điều người khác mong đợi. Hãy chủ động đề xuất ý tưởng, đón nhận một cơ hội mới hoặc nói rõ mong muốn của mình trong một mối quan hệ.

Sư Tử

Thay vì cố chứng minh bản thân luôn đúng, hãy thử lắng nghe phản hồi. Một góp ý cụ thể có thể giúp bạn điều chỉnh cách làm việc hiệu quả hơn.

Xử Nữ

Đừng để việc chuẩn bị kéo dài đến mức bỏ lỡ cơ hội bắt đầu. Hãy đặt thời hạn cho một kế hoạch cá nhân, từ học thêm kỹ năng đến hoàn thiện sản phẩm đang ấp ủ.

Thiên Bình

Nếu một mối quan hệ khiến bạn thường xuyên phải đoán ý đối phương, hãy thử trò chuyện thẳng thắn. Sự rõ ràng có ích hơn việc duy trì hòa khí bằng cách im lặng.

Bọ Cạp

Đây là dịp để bạn xác định ưu tiên cho chặng cuối năm. Đừng chỉ tập trung vào những gì muốn thay đổi; hãy chọn một thói quen cụ thể có thể duy trì mỗi ngày.

Nhân Mã

Bạn có thể cần khoảng lặng để xem lại cách sử dụng thời gian và năng lượng. Trước khi nhận lời cho một kế hoạch mới, hãy kiểm tra xem nó có thực sự phù hợp với mục tiêu của mình không.

Ma Kết

Một mục tiêu lớn sẽ dễ thực hiện hơn khi có người đồng hành. Hãy chủ động kết nối với đồng nghiệp, tìm lời khuyên từ người có kinh nghiệm hoặc chia nhỏ kế hoạch thành từng mốc.

Bảo Bình

Nếu đang muốn thay đổi hướng đi trong học tập hoặc công việc, đừng chỉ dựa vào cảm giác nhất thời. Hãy tìm thêm thông tin, đánh giá nguồn lực và xác định bước thử nghiệm ít rủi ro nhất.

Song Ngư

Đừng để sự cảm thông khiến bạn nhận trách nhiệm thay người khác. Hãy xác định giới hạn của mình, phân biệt điều có thể hỗ trợ với điều cần để đối phương tự giải quyết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo