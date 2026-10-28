Mua bình đun siêu tốc cho gia đình: Nên chọn loại 1.5 lít hay 1.8 lít?

Khi chọn bình siêu tốc, nhiều người phân vân giữa hai dung tích phổ biến là 1.5 lít và 1.8 lít. Chênh lệch 300 ml không quá lớn, nhưng có thể ảnh hưởng đến số lần đun nước và sự thuận tiện trong sinh hoạt.

Để lựa chọn phù hợp, người mua nên căn cứ vào số thành viên, lượng nước nóng thường sử dụng và diện tích khu vực bếp.

So sánh bình đun siêu tốc 1.5 lít và 1.8 lít

Dung tích và tính tiện dụng

Bình 1.5 lít phù hợp với nhu cầu pha trà, cà phê, mì ăn liền hoặc chuẩn bị nước nóng cho một đến hai người. Thiết kế của nhiều mẫu bình ở dung tích này khá gọn, thuận tiện bố trí trong phòng trọ, văn phòng hoặc căn bếp nhỏ.

Trong khi đó, bình 1.8 lít có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng nước nóng của gia đình đông người hơn. Người dùng có thể đun một lượng nước lớn để pha đồ uống, nấu ăn hoặc châm vào bình giữ nhiệt, hạn chế phải đun nhiều lần.

Các dòng bình siêu tốc dung tích 1.5 lít thường được trang bị mức công suất dưới 1800 W

Đổi lại, bình dung tích lớn thường chiếm nhiều diện tích hơn. Khi chứa đầy nước, bình cũng nặng hơn, vì vậy cần chú ý thiết kế tay cầm và độ chắc chắn khi rót.

Công suất và thời gian đun sôi

Công suất của bình đun siêu tốc thường dao động tùy mẫu mã và nhà sản xuất. Không nên mặc định rằng bình 1.8 lít luôn có công suất cao hơn hoặc đun nhanh hơn bình 1.5 lít.

Thời gian đun sôi phụ thuộc vào công suất, lượng nước, nhiệt độ ban đầu và điều kiện sử dụng. Nếu hai bình có công suất tương đương, bình chứa nhiều nước hơn thường cần nhiều thời gian hơn để đun sôi đầy bình.

Vì vậy, khi mua sản phẩm, người dùng nên kiểm tra thông số công suất trên nhãn hoặc tài liệu của nhà sản xuất, thay vì chỉ dựa vào dung tích để đánh giá tốc độ đun.

Mức tiêu thụ điện năng

Lượng điện cần thiết để đun nước chủ yếu phụ thuộc vào lượng nước được làm nóng và mức tăng nhiệt độ. Do đó, nếu đun cùng một lượng nước trong điều kiện tương đương, hai bình có thể tiêu thụ lượng điện gần nhau, dù dung tích tối đa khác biệt.

Để hạn chế lãng phí, người dùng nên đun lượng nước vừa đủ cho nhu cầu thực tế. Nếu thường xuyên chỉ pha một hoặc hai cốc trà, việc đun đầy bình 1.8 lít là không cần thiết. Ngược lại, nếu gia đình thường dùng nhiều nước nóng cùng lúc, bình lớn có thể giúp giảm số lần đun.

Nên chọn bình siêu tốc 1.5 lít hay 1.8 lít?

Bình 1.5 lít là lựa chọn đáng cân nhắc đối với người sống độc thân, sinh viên, người làm việc tại nhà hoặc gia đình có một đến hai thành viên. Dung tích này đáp ứng các nhu cầu cơ bản mà không cần sử dụng một chiếc bình quá lớn.

Bình 1.8 lít phù hợp hơn với gia đình khoảng 3–5 người, đặc biệt khi các thành viên thường xuyên uống trà, cà phê, sử dụng nước nóng để nấu ăn hoặc chuẩn bị nước mang đi làm. Dung tích lớn giúp đáp ứng nhu cầu trong một lần đun thuận tiện hơn.

Nên chọn bình 1.5 lít hay 1.8 lít?

Tuy nhiên, số người trong nhà chỉ là căn cứ tham khảo. Một gia đình hai người nhưng thường xuyên cần nhiều nước nóng vẫn có thể chọn bình 1.8 lít. Ngược lại, hộ gia đình đông thành viên nhưng ít sử dụng nước nóng có thể không cần đến dung tích này.

Những tiêu chí cần kiểm tra khi mua bình đun siêu tốc

Ngoài dung tích, người mua nên chú ý đến chất liệu ruột bình, tính năng an toàn và khả năng vệ sinh.

Chất liệu ruột bình: Ưu tiên sản phẩm sử dụng vật liệu tiếp xúc với nước có thông tin rõ ràng, phù hợp cho mục đích đun nước uống. Inox hoặc thủy tinh chịu nhiệt là những lựa chọn phổ biến.

Tính năng tự ngắt: Nên chọn bình có cơ chế tự ngắt khi nước sôi và bảo vệ khi cạn nước. Đây là những tính năng quan trọng giúp hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng.

Thiết kế tay cầm và nắp: Tay cầm cần chắc chắn, dễ cầm nắm; nắp đóng kín và thuận tiện khi vệ sinh. Với gia đình có trẻ nhỏ, nên đặt bình xa tầm với để tránh nguy cơ bỏng.

Vệ sinh và bảo dưỡng: Bình cần dễ làm sạch, đặc biệt ở đáy và khu vực tiếp xúc với nước. Cặn khoáng nên được loại bỏ định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Khi sử dụng, cần giữ mực nước giữa vạch tối thiểu và tối đa, đậy kín nắp trước khi đun và không nhúng phần đế điện vào nước. Không nên tự ý tháo sửa thiết bị nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tóm lại, bình 1.5 lít phù hợp với nhu cầu sử dụng nước nóng vừa phải và không gian nhỏ, còn bình 1.8 lít thuận tiện hơn khi gia đình cần đun nhiều nước trong mỗi lần sử dụng. Lựa chọn đúng dung tích, kết hợp với các tính năng an toàn cần thiết, sẽ giúp việc sử dụng bình đun siêu tốc thuận tiện và hiệu quả hơn.