Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Từ khi thị trường bất động sản Trung Quốc bắt đầu lâm khủng hoảng vào khoảng năm 2020-2021, Bắc Kinh đã kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn, thu hút một phần trong khối tiền tiết kiệm hộ gia đình thuộc hàng lớn nhất thế giới của nước này. Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như vậy.

Kế hoạch đặt ra là sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán sẽ giúp khôi phục niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc đã bị tổn thương nghiêm trọng sau sự sụp đổ của thị trường bất động sản, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế nội địa.

Tuy nhiên, chỉ số CSI của thị trường chứng khoán Trung Quốc đến nay đã giảm hơn 30% so với mức đỉnh năm 2021. Bất chấp hàng loạt cải cách nhằm tăng sức hấp dẫn cho thị trường và hỗ trợ huy động vốn cho các lĩnh vực chiến lược của Chính phủ Trung Quốc như trí tuệ nhân tạo (AI), những nỗ lực này vẫn chưa mang lại kết quả rõ rệt. Theo ngân hàng Goldman Sachs, tỷ trọng tài sản đầu tư vào cổ phiếu của hộ gia đình ở Trung Quốc đến nay chỉ tăng thêm 1 điểm phần trăm, lên mức 6%, so với thời điểm giữa năm 2022.

Một học giả tại một trường đại học Trung Quốc, giữ vai trò cố vấn cho Chính phủ, nói với tờ báo Financial Times rằng việc biến thị trường chứng khoán thành một điểm đến đáng tin cậy cho khoảng 200 triệu nhà đầu tư cá nhân tại Trung Quốc là “cách duy nhất để ổn định, hoặc thậm chí là củng cố niềm tin, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng ảm đạm”.

Trên lý thuyết, vẫn còn một lượng vốn rất lớn có thể được đổ vào thị trường chứng khoán tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo ước tính từ ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình tại Trung Quốc hiện ở mức khoảng 35% thu nhập khả dụng - cao hơn nhiều so với con số 11% tại Đức và 5% tại Mỹ.

Theo một báo cáo từ Goldman Sachs, trước khi thị trường bất động sản Trung Quốc hạ nhiệt, bất động sản chiếm hơn 2/3 tổng tài sản của các hộ gia đình nước này, và phần còn lại được chia gần như đều nhau giữa tiền mặt/tiền gửi và các tài sản tài chính bao gồm cổ phiếu và trái phiếu.

Đến quý 1 năm nay, tỷ trọng bất động sản trong tổng tài sản hộ gia đình Trung Quốc đã giảm xuống chỉ còn hơn một nửa. Trong khi đó, tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi tăng lên mức khoảng 1/4, còn các tài sản tài chính khác chiếm 20%, bao gồm cả cổ phiếu nắm giữ trực tiếp tăng lên 6% từ mức 5% khi Chính phủ bắt đầu thực hiện các biện pháp điều chỉnh.

Theo một báo cáo từ Morgan Stanley, tỷ trọng tiền mặt và tiền gửi trong tổng tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc cao gần gấp đôi mức trung bình của các quốc gia thuộc OECD. Điều này phản ánh nhu cầu bảo toàn tài sản của các gia đình trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái, đồng thời là sự chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp trong một hệ thống mà phúc lợi xã hội còn ở mức tương đối thấp.

Ngoài ra, còn có những yếu tố khác khiến các nhà đầu tư Trung Quốc thận trọng hơn đối với cổ phiếu. Thị trường chứng khoán Trung Quốc hiện đang ảm đạm, một phần do chịu tác động từ làn sóng bán tháo cổ phiếu AI trên toàn cầu trong những tháng gần đây. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đã giảm 14,5% trong năm nay, trong khi chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ tăng nhẹ.

Sự giảm điểm này của chứng khoán Trung Quốc đã làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư.

Vào đầu năm nay, các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích từng tin rằng các cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc muốn tạo ra một “thị trường giá lên chậm” (slow bull market), với giá cổ phiếu dần dần tăng lên qua từng năm.

Tuy nhiên, “đội quân quốc gia” - một nhóm các quỹ đầu tư được nhà nước hậu thuẫn - của Trung Quốc đã khiến giới đầu tư bất ngờ khi bán ra lượng cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD ngay từ đầu năm nhằm kiềm chế đà tăng quá nóng của thị trường chứng khoán. Mặc dù các quỹ này quay trở lại thị trường kể từ đợt bán tháo hồi tháng 7, niềm tin của nhà đầu tư đã suy giảm nhiều.

“Các nhà đầu tư đã mất niềm tin đáng kể vào ‘đội quân quốc gia’. Ngay cả khi các quỹ này vào cuộc để hỗ trợ thị trường, các nhà đầu tư tư nhân cũng không còn sẵn lòng hành động theo họ nữa”, một nhà quản lý quỹ tư nhân có họ Ren tại Thượng Hải nói với Financial Times.

Niềm tin thấp của nhà đầu tư đã làm giảm tác động từ các biện pháp can thiệp khác nhằm ổn định giá cổ phiếu, chẳng hạn như việc “đội quân quốc gia” hỗ trợ cổ phiếu công nghệ, hay quyết định của các cơ quan quản lý trong tháng này về việc tạm dừng các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo các nhà phân tích, một nguyên nhân sâu xa hơn khiến nhà đầu tư e ngại rót vốn vào cổ phiếu nằm ở tình hình kinh tế trong nước, nơi sự cạnh tranh khốc liệt đang bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Nhà quản lý danh mục Dale Nicholls của công ty Fidelity nhận định: “Tôi cho rằng yếu tố chủ đạo khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc mang lại hiệu suất kém hơn so với các thị trường khác chính là lợi nhuận doanh nghiệp, đặc biệt là khi xét trên tương quan so sánh”. Ông cho biết thêm các cổ phiếu AI tại Trung Quốc đang tụt hậu so với các đối thủ ở các thị trường láng giềng như Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản.

Ông John Woods, Giám đốc đầu tư khu vực châu Á tại công ty Lombard Odier, nhận xét: “Toàn bộ nền kinh tế truyền thống của Trung Quốc đang suy yếu. Tôi không thấy viễn cảnh này sẽ sớm thay đổi”.

Ông Fred Neumann, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á tại HSBC, cho rằng liệu thị trường chứng khoán có thể đóng “vai trò lớn hơn trong việc chuyển dịch phân bổ tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc từ bất động sản và tiền gửi ngân hàng sang cổ phiếu hay không, suy cho cùng phụ thuộc vào khả năng tạo ra lợi nhuận của chính các doanh nghiệp niêm yết”.

Ông Ren, nhà quản lý quỹ tại Thượng Hải cho biết dù các hoạt động mua vào gần đây của “đội quân quốc gia” đã giúp ổn định thị trường, nhưng việc khôi phục tâm lý tích cực sẽ khó khăn hơn nhiều. “Thị trường đã đánh mất phần lớn niềm tin được gây dựng lại nhờ đợt kích thích kinh tế tháng 9/2024. Các nhà hoạch định chính sách sẽ cần đưa ra những biện pháp mạnh mẽ hơn nhiều so với kỳ vọng mới có thể thu hút các nhà đầu tư quay trở lại”, vị này nhận định.

Ông Yang Kai, một nhà đầu tư cá nhân tại Quý Châu, chia sẻ rằng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đang bị mắc kẹt trong các vị thế thua lỗ. Ông cho biết thị trường chứng khoán nước này vẫn mang đặc điểm là tâm lý đám đông và chạy theo các xu hướng đầu tư được “thổi phồng”, chẳng hạn như giao dịch AI. “Nhiều nhà đầu tư đã chịu tổn thất nặng nề đến mức không đành lòng bán ra”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Neumann từ ngân hàng HSBC bổ sung thêm rằng dù hiệu suất chung của thị trường chứng khoán Trung Quốc còn yếu, vẫn có nhiều cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp riêng lẻ. “Đến nay, tâm lý thất vọng trên thị trường nằm ở mức độ tổng thể. Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất và năng động nhất”, ông nói.