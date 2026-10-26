Mưa bão hoành hành Tây Bắc châu Âu, hơn 150.000 hộ mất điện

Ngập lụt tại Frencq, miền Bắc Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo chính quyền các nước sở tại, hơn 82.000 hộ gia đình tại Anh, gần 60.000 hộ tại Pháp và ít nhất 10.000 hộ tại Đức đã bị cắt điện do hai trận bão liên tiếp Boelo và Austen càn quét chỉ trong 24 giờ.

Tại khu vực Argyll và Bute thuộc miền Tây Scotland (Vương quốc Liên hiệp Anh), mưa bão cùng với sức gió lên tới 135 km/h, quật đổ nhiều cây cối và đường dây điện, làm tê liệt nhiều tuyến đường bộ và đường sắt khắp Scotland cùng khu vực phía Bắc England. Trước đó ngày 24/10, siêu bão Austen cũng gây sập và cuốn trôi một phần cây cầu - nơi vốn bị bỏ hoang từ năm 2003 sau một vụ hỏa hoạn tại thành phố biển Brighton, phía Nam England.

Tại miền Bắc nước Pháp, một vận động viên đã bị thương nặng khi cây lớn bị gió quật ngã, đè trúng người trong lúc giải chạy marathon diễn ra.

Tại Đức, cảnh sát cũng thông báo 2 người đã bị thương nặng khi các giàn giáo bị gió bão quật đổ tại một hội chợ mùa Thu ở thị trấn Nastatten (Nastätten). Trong khi đó, bệnh viện chính của thành phố Friburg-Brisgau (Freiburg im Breisgau) buộc phải hạn chế tiếp nhận bệnh nhân, chỉ xử lý các ca cấp cứu do sự cố mất điện làm gián đoạn cả hệ thống mạng di động. Cơ quan Khí tượng Đức dự báo vùng duyên hải phía Bắc tiếp tục có giật gió mạnh lên tới 100 km/h trong ngày 25/10.

Cơn bão cũng tràn sang Hà Lan và Bỉ. Tại Brussels, cây đổ do gió lớn đã làm 4 người bị thương.

Ngoài ra, hàng trăm chuyến bay trên khắp Tây Bắc châu Âu đã bị hủy hoặc buộc phải chuyển hướng. Sân bay Schiphol ở Amsterdam - một trong những cửa ngõ hàng không nhộn nhịp nhất châu Âu - đã phải hủy hơn 90 chuyến bay đến và đi trong ngày 25/10. Các hoạt động bay tại miền Bắc England và Scotland cũng rơi vào tình trạng ngưng trệ tương tự do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Giới chuyên gia cảnh báo thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan hơn do tình trạng nóng lên toàn cầu.