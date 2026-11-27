Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mưa to, gió lớn và bão tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực của nước Mỹ trong ngày Lễ Tạ ơn (26/11), gây ngập lụt tại các vùng ven biển, mất điện trên diện rộng và gián đoạn giao thông hàng không, đường bộ. Hơn 800.000 khách hàng bị mất điện, trong khi hàng chục triệu người nằm trong diện cảnh báo thời tiết nguy hiểm.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tính đến chiều 26/11 (giờ địa phương), hơn 836.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trên toàn quốc không có điện, tập trung tại các bang Virginia, Maryland, Pennsylvania, Missouri và New Jersey. Gió giật mạnh từ 50-70 dặm/giờ (80-112 km/giờ) làm đổ cây và đường dây điện.

Tại khu vực Washington và New York, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng. FlightAware ghi nhận khoảng 1.800 chuyến bay bị chậm và 417 chuyến bị hủy trong ngày.

Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập các khu dân cư ven biển từ North Carolina đến New Jersey. Nhiều tuyến đường bị phong tỏa, lực lượng cứu hộ phải giải cứu người mắc kẹt trong ôtô.

Tại bang New Jersey, một số khu vực như Avalon, Ocean City và Sea Isle City ghi nhận tình trạng ngập nghiêm trọng. Bang này cùng một số khu vực thuộc bang New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Cầu Chesapeake Bay-Bridge-Tunnel tại Virginia phải đóng cửa nhiều giờ do gió mạnh; tuyến đường NC 12 tại vùng Outer Banks, bang North Carolina, cũng bị nước biển tràn qua và phong tỏa.

Tại thành phố New York, chính quyền quyết định hoãn cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn thường niên của Macy's đến ngày 28/11 do nguy cơ gió mạnh ảnh hưởng đến các khinh khí cầu khổng lồ. Đây là lần đầu tiên sự kiện này bị hoãn trong lịch sử 100 năm tổ chức.

Theo ABC7, Thị trưởng Zohran Mamdani cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu hai người dân khỏi ôtô bị mắc kẹt trong nước lũ.

Ở miền Tây, triều cường và sóng lớn tiếp tục đe dọa các khu vực ven biển từ South California đến bang Washington. Một phần cầu tàu Pacifica, bang California, bị sóng đánh sập hôm 25/11.

Tại hạt Marin, phía Bắc San Francisco, giới chức đã phát cảnh báo sơ tán đối với cư dân một số khu nhà ven biển do nguy cơ sóng lớn và nước biển tràn vào đường sá, nhà cửa.

Trong khi đó, bão mùa Đông gây tuyết rơi dày tại Missouri và Illinois. Tại thành phố Wentzville, bang Missouri, tuyết nặng làm hư hại và khiến một phần mái nhà thi đấu băng bị sập.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo thời tiết xấu có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng không tại miền Đông đến sáng 27/11, do tầm nhìn hạn chế, gió mạnh và nguy cơ đóng băng máy bay.

Cơ quan này dự báo điều kiện thời tiết tại khu vực Trung Đại Tây Dương sẽ dần cải thiện trong đêm 26/11, song gió mạnh vẫn có thể kéo dài sang ngày hôm sau./.