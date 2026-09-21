Mùa bão Đại Tây Dương 2026 lập kỷ lục chưa từng thấy trong 175 năm

Bão Melissa trước khi đổ bộ Jamaica ngày 28/10/2025. Đây là cơn bão gần đây nhất đạt cường độ này được hình thành. Ảnh: Wikipedia

Theo trang Daily Mail (Anh), tính đến ngày 17/9, Đại Tây Dương chưa ghi nhận bất kỳ cơn bão nào. Đây là thời điểm muộn nhất trong năm mà khu vực này vẫn chưa có xoáy thuận nhiệt đới nào đạt cấp độ bão, với sức gió từ 119 km/giờ.

Các nhà khoa học bắt đầu ghi chép dữ liệu về bão từ năm 1851. Dù số liệu giai đoạn đầu chưa hoàn toàn đầy đủ, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết lần gần nhất cơn bão đầu tiên của mùa xuất hiện muộn như vậy là năm 1941.

Trung tâm Dự báo Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết chỉ có một nhiễu động trên Đại Tây Dương đang được theo dõi và có khả năng phát triển thành xoáy thuận nhiệt đới. Tuy nhiên, hệ thống này mới chỉ có 40% khả năng hình thành vào tuần tới.

Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, mùa bão 2026 có thể phá sâu kỷ lục về mức độ yên ắng, đồng thời giúp hàng triệu người dân tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão như Florida và các bang Carolina tránh được thiệt hại lớn về nhà cửa và tài sản.

Các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân chính là El Niño mạnh kỷ lục trong mùa Hè năm nay. AccuWeather nhận định hiện tượng này có thể tiếp tục tác động đến mùa bão năm 2027.

El Niño làm nóng vùng biển Thái Bình Dương, từ đó đảo lộn các hình thế thời tiết trên toàn cầu. Tại Đại Tây Dương, hiện tượng này làm mát mặt biển và tạo ra những dòng gió gây nhiễu, cản trở quá trình hình thành và phát triển của bão.

Ông Paul Pastelok, chuyên gia khí tượng dài hạn của AccuWeather, cho biết ảnh hưởng của El Niño trong khí quyển có thể kéo dài ngay cả khi hiện tượng này suy yếu.

“Chúng ta có thể chứng kiến những ảnh hưởng từ El Niño lần này kéo dài đến tận năm 2027”, ông nói.

Mùa bão Đại Tây Dương kéo dài từ ngày 1/6 đến 30/11, do đó vẫn còn hơn hai tháng để hoạt động bão gia tăng. Tuy nhiên, AccuWeather nhận định năm 2026 đang tiến vào vùng kỷ lục, do điều kiện đại dương khiến các đợt dông mạnh khó duy trì cấu trúc và phát triển thành xoáy thuận nhiệt đới.

Thông thường, đến ngày 16/9, Đại Tây Dương đã xuất hiện cơn bão được đặt tên thứ chín trong mùa. Năm nay, mới chỉ có Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly và Edouard hình thành.

Ngày 16/9 cũng thường đánh dấu thời điểm cơn bão thứ tư trong mùa xuất hiện, trong đó nhiều cơn có thể đe dọa bờ Đông nước Mỹ, vùng Caribe và Vịnh Mexico.

Năm nay chưa có cơn bão nào. AccuWeather chỉ đánh giá khả năng hình thành bão ở mức thấp đến trung bình tại hai khu vực trong khoảng từ ngày 19 đến 22/9: một nhiễu động đang được NHC theo dõi và một hệ thống thời tiết nhỏ dọc vùng ven Vịnh Mexico.

Ông Alex DaSilva, chuyên gia hàng đầu về bão của AccuWeather, nhận định: “Đây có thể là hệ thống cuối cùng tạo ra cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương. Nếu được tổ chức đủ mạnh, điều kiện gần Bermuda có thể hỗ trợ quá trình tăng cường và giúp hệ thống đạt cấp độ bão”.

Nếu xu hướng hiện tại kéo dài qua mùa Thu, năm 2026 sẽ là năm đầu tiên kể từ năm 1914 không có bão nào hình thành trên Đại Tây Dương. Trước đó, năm 1907 là năm duy nhất khác không ghi nhận bão.

El Niño được cho là động lực chính phía sau diễn biến bất thường này. Các nhà dự báo từng nhận định Thái Bình Dương có thể đạt mức nhiệt cao nhất trong lịch sử ghi nhận vào mùa Hè năm nay. Ảnh hưởng của hiện tượng này được dự báo kéo dài đến cuối năm 2027 và có thể tác động tới mùa bão tiếp theo.

Tại Mỹ, El Niño đã đẩy dòng tia, vốn thường di chuyển qua khu vực trung tâm đất nước, xuống phía Nam, mang theo hơi ẩm và các hệ thống bão đến nhiều bang miền Nam.

Các nhà khí tượng AccuWeather dự báo El Niño năm nay có thể thuộc nhóm mạnh nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ mặt nước biển tại Thái Bình Dương tăng 2,66 độ C.

Các nhà dự báo cho rằng Thái Bình Dương sẽ tiếp tục nóng lên trong nửa sau mùa bão, từ tháng 9 đến tháng 11. AccuWeather dự báo nhiệt độ trung bình trong ba tháng này có thể tăng khoảng 2,7 độ C, đưa El Niño hiện nay vào nhóm những đợt mạnh nhất kể từ khi dữ liệu lịch sử được ghi chép cách đây 175 năm.

Trên cơ sở đó, giữa tháng 9, AccuWeather đã điều chỉnh dự báo mùa bão Đại Tây Dương, cho rằng chỉ có từ một đến ba cơn bão được đặt tên hình thành trước cuối tháng 11.

Dù vậy, trong năm nay đã có ba cơn bão được đặt tên đổ bộ vào Mỹ và AccuWeather dự báo con số này có thể tăng lên năm cơn vào mùa Thu.

Ngay từ đầu mùa bão, ông DaSilva cảnh báo người dân không nên chủ quan: “Không có lý do gì để mất cảnh giác trong năm nay. Chỉ một cơn bão cũng có thể gây thiệt hại lớn, làm gián đoạn hoạt động và gây tổn thất nặng nề”.

Ông khuyến nghị người dân lên kế hoạch ứng phó, tuyến đường sơ tán tại địa phương và chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu cho tình huống khẩn cấp.