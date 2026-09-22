Mùa bánh Trung thu: Người tiêu dùng ưu tiên hàng chính hãng

Những ngày này, không khí tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi luôn rộn ràng, tấp nập. Dù đang là giai đoạn trái vụ, song nhiều ngư dân địa phương vẫn đón những chuyến biển bội thu cá cơm với sản lượng lớn và giá bán ổn định, mang lại nguồn thu nhập khởi sắc.