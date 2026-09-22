Mùa bánh Trung thu: Người tiêu dùng ưu tiên hàng chính hãng
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Trung thu — thời điểm được coi là "chặng nước rút" của thị trường bánh trung thu khi nhu cầu mua làm quà biếu, tặng tăng vọt. Khác với mọi năm, thị trường mùa này ghi nhận sự phân hóa khá rõ. Người tiêu dùng đã khắt khe hơn, chủ động cân nhắc kỹ về nguồn gốc, chất lượng, mẫu mã và giá trị thực sự của từng hộp bánh trước khi quyết định lựa chọn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mua-banh-trung-thu-nguoi-tieu-dung-uu-tien-hang-chinh-hang-418823.htm