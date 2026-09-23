Mùa bánh Trung thu: Bài toán sản lượng và an toàn

Áp lực môi trường tại các làng nghề Hà Nội ngày càng lớn trong khi sản xuất vẫn gắn chặt với khu dân cư. Chuyển đổi xanh vì thế cần được thực hiện từ mặt bằng, công nghệ, nguồn vốn đến con người, trong đó phụ nữ cần được trao thêm cơ hội tham gia và quyết định.