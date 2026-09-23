Mùa bánh Trung thu: Bài toán sản lượng và an toàn
Một mùa Trung thu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lượng sản phẩm đưa ra thị trường lại tăng rất nhanh. Với người làm bánh, đó là bài toán cân bằng giữa tốc độ, sản lượng và chất lượng. Còn với cơ quan quản lý, điều quan trọng không chỉ là số cơ sở được kiểm tra mà là những nguy cơ về an toàn thực phẩm có được phát hiện và ngăn chặn kịp thời hay không.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mua-banh-trung-thu-bai-toan-san-luong-va-an-toan-419046.htm