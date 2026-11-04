Mua bán xe không sang tên đối mặt nhiều hệ lụy

Giao dịch xong vẫn vướng trách nhiệm pháp lý

Chỉ đến khi được công an khu vực liên hệ xác minh thông tin phương tiện để làm sạch dữ liệu đăng ký xe, chị Dương Thị Phương (phố Dương Quảng Hàm, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) mới bất ngờ khi biết mình đang đứng tên tới 7 chiếc xe. Trong số này, chỉ có hai chiếc là xe thuộc sở hữu của chị, 5 chiếc còn lại từng được chị đứng tên giúp người thân.

Theo quy định, nếu chưa sang tên, chủ phương tiện có thể gặp nhiều rắc rối về pháp lý (Ảnh minh họa).

Ban đầu, chị Phương thậm chí từ chối làm việc vì lo ngại bị lừa đảo. Nhưng sau khi được cán bộ công an giải thích, hướng dẫn tận tình, chị nhận ra việc làm sạch dữ liệu là rất cần thiết.

"Có những chiếc xe thực tế đã bán từ lâu, thậm chí không còn tồn tại, nhưng trên hệ thống vẫn đứng tên mình. Nếu phát sinh vi phạm thì trách nhiệm cứ lơ lửng trên đầu, không biết bao giờ mới hết lo", chị Phương chia sẻ.

Một trường hợp khác, suốt ba năm sử dụng chiếc Toyota Wigo mua lại từ người thân, chị N.T.M.X (Tổ dân phố Xuân Thành, phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) vẫn không làm thủ tục sang tên, đổi chủ vì vừa tiếc biển số đẹp, vừa nghĩ xe trong gia đình nên không cần thiết. Chỉ đến khi có nhu cầu bán xe cho người khác, chị mới gặp rắc rối khi cơ quan chức năng yêu cầu chủ xe cũ phải đứng ra rút hồ sơ, ký giấy tờ.

Trớ trêu hơn, hệ thống vẫn ghi nhận lỗi vi phạm chưa được xử phạt từ thời điểm chủ xe cũ sử dụng xe, với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Để hoàn tất thủ tục, chị X đành bỏ tiền túi nộp phạt thay.

"Nếu sang tên ngay khi mua xe, khoản phạt này đã thuộc trách nhiệm của chủ cũ. Giờ tôi đành chấp nhận mất oan để giải quyết cho xong", chị X cho hay.

Bán xe vẫn phải hoàn tất thủ tục thu hồi

Tại TP Bắc Ninh, nhiều trường hợp công dân phản ánh đã bán xe máy khoảng 5 năm trước, có hợp đồng chuyển nhượng và giao giấy tờ xe cho người mua. Tuy nhiên, khi kiểm tra trên ứng dụng VNeTraffic, họ phát hiện phương tiện vẫn đăng ký dưới tên mình do người mua chưa thực hiện thủ tục sang tên.

Về vấn đề này, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh cho biết, theo Thông tư 79/2024 của Bộ Công an, khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và thực hiện thủ tục thu hồi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu. Do đó, việc đã bán xe nhưng chưa thực hiện thủ tục thu hồi có thể khiến thông tin phương tiện vẫn được quản lý theo tên chủ cũ trên hệ thống đăng ký xe.

CSGT khuyến cáo, khi bán, tặng cho hoặc chuyển quyền sở hữu phương tiện, chủ xe cần giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số và thực hiện thủ tục thu hồi trong thời hạn 30 ngày. Người bán không nên giao đăng ký, biển số cho người mua để tự thực hiện thủ tục sang tên.

Việc thực hiện thủ tục thu hồi ngay khi chuyển quyền sở hữu không chỉ giúp thông tin quản lý phương tiện được cập nhật mà còn hạn chế những vướng mắc có thể phát sinh đối với người đứng tên đăng ký trong quá trình quản lý, xử lý phương tiện về sau.

Nếu đã nhận thông báo phạt nguội liên quan đến phương tiện đã bán, người đứng tên cũ cần phản hồi đúng thời hạn, cung cấp hợp đồng mua bán và các chứng cứ chứng minh việc chuyển giao xe.

Khuyến khích sử dụng ứng dụng VNeID, VNeTraffic

Tại Hà Nội, từ ngày 20/8 - 14/10, lực lượng CSGT phối hợp công an cấp xã rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký đối với hơn 60% trong tổng số hơn một triệu phương tiện thuộc diện cần kiểm tra. Qua rà soát, nhiều trường hợp xe đã chuyển nhượng nhưng chưa làm thủ tục thu hồi, sang tên; một số phương tiện hết hạn kiểm định nhưng chưa được đưa đi kiểm định hoặc không còn hoạt động.

Một trong những địa bàn được CSGT đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn là xã Phù Đổng. Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, Phó trưởng Công an xã Phù Đổng cho biết, địa phương có hơn 10.000 dữ liệu phương tiện cần rà soát. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành rà soát, xác minh gần 6.000 phương tiện.

Quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do địa chỉ chủ xe thay đổi, không liên hệ được người đứng tên; phương tiện cũ, hư hỏng, không còn hoạt động hoặc đã hết niên hạn sử dụng. Có xe đã qua nhiều lần mua bán, người đang sử dụng không còn giữ đủ giấy tờ của các chủ trước, khiến việc xác minh nguồn gốc và hoàn thiện hồ sơ mất thời gian.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị là đầu mối tiếp nhận danh sách phương tiện do Cục CSGT (Bộ Công an) cung cấp, tổ chức phân loại và phối hợp với công an cấp xã rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu theo phân cấp.

Phòng CSGT Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân có xe hết hạn kiểm định khẩn trương đưa phương tiện đi kiểm định theo quy định.

Đối với xe đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số hoặc đã chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, chủ phương tiện và người đang trực tiếp sử dụng xe cần đến điểm đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Cơ quan công an cũng khuyến khích người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID của Bộ Công an và VNeTraffic của Cục CSGT để tra cứu, kiểm tra thông tin phương tiện, kịp thời phát hiện những nội dung chưa chính xác; chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu.

Việc này giúp hạn chế những vướng mắc pháp lý có thể phát sinh khi xử lý vi phạm hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến xe.

Theo luật sư Bùi Thị Nhung, Công ty Luật Tuyết Nhung Bùi, theo Nghị định 168/2024, nếu chủ xe chậm hoặc không thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tới 6 triệu đồng (với cá nhân), 12 triệu đồng (với tổ chức), kể cả khi phương tiện đã chuyển sang người khác. Quy định này đặt ra yêu cầu chủ phương tiện phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về đăng ký xe khi chuyển nhượng, không thể chỉ giao xe, nhận tiền rồi mặc nhiên coi trách nhiệm pháp lý đã chấm dứt.

Diên Dương