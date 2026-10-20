Mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải thanh toán không dùng tiền mặt

Từ 16/10/2026, mua, bán vàng trong ngày từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt

Từ ngày 16/10, khách hàng mua, bán vàng với tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là điểm đáng chú ý trong quy định mới về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Quy định được nêu tại Nghị định số 390/2026/NĐ-CP do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ngày 16/10/2026, sửa đổi một số nội dung của quy định về quản lý kinh doanh vàng trước đây. Theo đó, việc thanh toán khi mua, bán vàng phải thực hiện bằng phương tiện không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Tạo thêm cơ hội để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Thanh niên sẽ được tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và chính sách hỗ trợ để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tham gia các lĩnh vực chiến lược. Đây là định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, theo Thông báo số 535 ngày 19/10/2026 của Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khơi thông nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp; chú trọng phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, ngoại ngữ và kỹ năng số. Đồng thời, mở rộng cơ hội khởi nghiệp tại nông thôn, vùng khó khăn, hỗ trợ thanh niên xây dựng thương hiệu, phát triển thương mại điện tử và vươn ra thị trường quốc tế.

Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được giao làm Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 2005 ngày 19/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và tiêu chuẩn, định mức liên quan. Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ hướng dẫn xác định nhu cầu nhân lực, bảo đảm sự đồng bộ giữa vị trí việc làm, cơ cấu đội ngũ cán bộ, quản lý biên chế và chính sách tiền lương.