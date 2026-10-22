Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Lưu ý mới để giao dịch thuận lợi

Bảo tín Mạnh Hải cùng loạt doanh nghiệp đồng loạt thông báo thay đổi cách thức thanh toán

Ngưỡng giao dịch vàng phải thanh toán không dùng tiền mặt giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng trong ngày, kéo theo sự thay đổi trong quy trình mua, bán tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu cho biết, việc áp dụng quy định mới căn cứ Nghị định số 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 16-10-2026. Doanh nghiệp đề nghị khách hàng chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện các giao dịch thuộc phạm vi áp dụng nhằm bảo đảm quá trình mua, bán diễn ra thuận tiện và đúng quy định pháp luật.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải, Ancarat và Vàng Mi Hồng cũng thông báo áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng. Trong đó, Vàng Mi Hồng hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của công ty.

Ancarat lưu ý khách hàng về quy định thanh toán mới

Đáng chú ý, Phú Quý áp dụng quy định thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch từ 5 triệu đồng/ngày trở lên cho tất cả sản phẩm được mua, bán tại hệ thống, bao gồm vàng, bạc, trang sức và các sản phẩm khác. Doanh nghiệp này cũng yêu cầu khách hàng sử dụng tài khoản ngân hàng chính chủ, không thực hiện giao dịch qua ví điện tử hoặc tài khoản không chính chủ, tài khoản chứng khoán.

Theo Nghị định 390/2026/NĐ-CP, các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Các phương thức có thể bao gồm chuyển khoản, quét mã QR, sử dụng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử theo quy định pháp luật.

Trước đây, các giao dịch mua, bán vàng từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày thuộc diện bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt. Với quy định mới, ngưỡng giá trị giao dịch áp dụng giảm xuống còn 5 triệu đồng, mở rộng phạm vi các giao dịch phải thực hiện theo phương thức thanh toán này.

Ngoài quy định về thanh toán, Nghị định 390/2026/NĐ-CP còn bãi bỏ các quy định tại Nghị định 24 về hoạt động sản xuất, gia công và mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Theo đó, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày 16-10-2026 không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

Đối với các hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc bổ sung giấy chứng nhận chưa được giải quyết, Ngân hàng Nhà nước sẽ dừng xử lý và thông báo cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ. Các khoản phí, lệ phí đã nộp, nếu có, được xử lý theo quy định.