Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản

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Theo thông báo của các doanh nghiệp, quy định mới được thực hiện theo Nghị định số 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 16/10/2026. Theo đó, giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định pháp luật.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Doanh nghiệp đề nghị khách hàng lưu ý quy định mới khi đến giao dịch tại hệ thống cửa hàng.

Tương tự, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải đã thông báo đến khách hàng về việc thay đổi phương thức thanh toán. Doanh nghiệp khuyến nghị khách chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để các giao dịch diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và tuân thủ quy định pháp luật.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cũng ra thông báo, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, khách hàng phải thanh toán bằng tài khoản ngân hàng chính chủ, trùng khớp với căn cước công dân, passport, thông tin người đặt hàng và thông tin xuất hóa đơn. SJC sẽ thực hiện hoàn tiền theo quy định trong thời gian 7–15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu trong các trường hợp: thanh toán bằng tài khoản không chính chủ, thanh toán với nội dung chuyển khoản không theo quy định của Công ty SJC.

SJC cũng nêu rõ đối với các giao dịch bán lại hoặc thu đổi vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày, doanh nghiệp sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của chính khách hàng.

Tập đoàn Phú Quý cũng thông báo áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt với các giao dịch từ 5 triệu đồng/ngày trở lên. Quy định này áp dụng đối với tất cả sản phẩm khách hàng mua, bán tại doanh nghiệp, bao gồm vàng, bạc, trang sức và các sản phẩm khác.

Doanh nghiệp này cũng yêu cầu giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng chính chủ của khách hàng. Doanh nghiệp không thực hiện giao dịch qua ví điện tử, đồng thời đề nghị khách không sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ hoặc tài khoản chứng khoán để thanh toán.

Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat cũng phát đi thông báo về quy định mới, trong đó đề nghị khách hàng chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán phù hợp khi mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày.

Với quy định mới, các doanh nghiệp cũng đồng loạt khuyến cáo khách hàng có giao dịch vàng thuộc diện áp dụng cần chuẩn bị phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước khi đến cửa hàng. Đặc biệt, khách hàng nên kiểm tra kỹ yêu cầu của từng doanh nghiệp về tài khoản nhận, chuyển tiền để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình giao dịch.

Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt thông báo triển khai quy định cho thấy phương thức thanh toán khi mua, bán vàng đang có sự thay đổi đáng chú ý. Khách hàng cần lưu ý ngưỡng giá trị giao dịch được tính theo tổng giá trị trong ngày của một người, thay vì chỉ căn cứ vào giá trị của từng lần thanh toán riêng lẻ.