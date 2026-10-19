Mua bán vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản

Theo thông báo của các doanh nghiệp, từ ngày 16/10, giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định pháp luật.

Thông báo mới nhất của Phú Quý về thanh toán giao dich mua bán vàng.

Động thái này được thực hiện theo Nghị định 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 16/10/2026, sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ngưỡng giao dịch phải thanh toán không dùng tiền mặt đã giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng trong ngày. Quy định áp dụng đối với tổng giá trị mua, bán vàng của một khách hàng trong ngày, thay vì chỉ căn cứ vào từng lần giao dịch riêng lẻ.

Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đều đã phát đi thông báo đề nghị khách hàng lưu ý thay đổi này, nhằm bảo đảm giao dịch diễn ra thuận tiện và đúng quy định.

Đáng chú ý, Phú Quý yêu cầu khách hàng sử dụng tài khoản ngân hàng chính chủ khi thanh toán, đồng thời lưu ý không sử dụng ví điện tử, tài khoản không chính chủ hoặc tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của doanh nghiệp. Đây là điểm người mua cần đặc biệt lưu tâm để tránh phát sinh vướng mắc khi thanh toán tại quầy

Với ngưỡng 5 triệu đồng, thay đổi này tác động trực tiếp đến phần lớn giao dịch vàng tích trữ phổ biến trên thị trường, từ mua vàng nhẫn đến vàng miếng. Người dân không chỉ cần quan tâm giá mua, giá bán mà còn phải chuẩn bị phương thức thanh toán phù hợp trước khi đến cửa hàng.

Chẳng hạn, nếu tổng giá trị mua vàng trong ngày đạt 10 triệu đồng, khách hàng thuộc diện phải thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp thực hiện nhiều giao dịch trong cùng ngày, cần lưu ý tổng giá trị giao dịch để xác định nghĩa vụ thanh toán theo quy định.

Việc chia nhỏ giao dịch không đồng nghĩa với việc được áp dụng ngưỡng 5 triệu đồng riêng cho từng lần, bởi quy định xác định giá trị theo tổng giao dịch trong ngày của một khách hàng.

Việc chuyển sang thanh toán không dùng tiền mặt khiến khâu chuẩn bị giao dịch trở nên quan trọng hơn, nhất là với những người có thói quen mang tiền mặt đến cửa hàng để mua vàng tích trữ.

Trước hết, khách hàng nên chuẩn bị tài khoản ngân hàng đứng tên mình, kiểm tra số dư và bảo đảm có thể thực hiện chuyển khoản khi cần. Với những giao dịch có giá trị lớn, việc kiểm tra kỹ tên người thụ hưởng, số tài khoản và nội dung chuyển tiền cũng giúp hạn chế nguy cơ chuyển nhầm hoặc chuyển tiền vào tài khoản giả mạo.

Người mua cũng nên hỏi trước doanh nghiệp về quy trình thanh toán tại cửa hàng, đặc biệt trong trường hợp cần mua vàng cho người thân hoặc nhờ người khác thanh toán hộ. Không nên mặc định rằng mọi phương thức thanh toán điện tử đều được cửa hàng chấp nhận trong mọi tình huống.

Về phía doanh nghiệp, việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt có thể giúp tăng khả năng đối chiếu chứng từ, xác định thông tin giao dịch và hạn chế những bất cập phát sinh từ việc sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, quy trình mới cũng đòi hỏi hệ thống bán hàng và nhân viên phải hướng dẫn khách rõ ràng, tránh để người mua lúng túng khi giao dịch đông khách.

Một điểm cần phân biệt là quy định mới không chỉ áp dụng với việc mua vàng mà còn bao gồm cả giao dịch bán vàng khi tổng giá trị thuộc ngưỡng quy định. Vì vậy, người mang vàng đến bán cho doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị phương thức nhận tiền phù hợp, thay vì mặc định sẽ nhận tiền mặt tại quầy.

Ngoài thay đổi về thanh toán, Nghị định 390/2026/NĐ-CP còn điều chỉnh một số nội dung quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có quy định liên quan đến sản xuất, gia công và mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Điều này cho thấy chính sách quản lý thị trường vàng đang tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng cường quản lý dữ liệu và minh bạch hóa hoạt động giao dịch.

Trong bối cảnh vàng vẫn là kênh được nhiều người lựa chọn để tích trữ tài sản, việc nắm rõ quy định thanh toán mới sẽ giúp khách hàng chủ động hơn khi mua, bán. Đối với các giao dịch từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, chuẩn bị tài khoản chính chủ và kiểm tra quy trình của doanh nghiệp trước khi giao dịch là những bước cần thiết để hạn chế phát sinh bất tiện.