Theo đó, Nghị định 390/2026/NĐ-CP quy định, khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định về thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ 16-10-2026, mua bán vàng trong ngày từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng đối với hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu; việc chấp hành quy định về cấp phép, hạn mức, báo cáo, mua, bán, sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu và hoạt động kinh doanh vàng.

Nghị định 390/2026 cũng sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Bộ KH-CN trong hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, Bộ KH-CN chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan liên quan xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với vàng trang sức, mỹ nghệ và vàng miếng. Đồng thời kiểm tra, quản lý đo lường, chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng và vàng nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường; kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16-10-2026.