Tái cơ cấu từ các thương vụ chiến lược

Tại Hội nghị M&A 2026 với chủ đề “Khơi thông nguồn lực và xúc tiến đầu tư Thành phố Hà Nội”, do Sở Tài chính Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) tổ chức, ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho rằng, việc lựa chọn được đối tác chiến lược phù hợp có thể mở ra giai đoạn phát triển mới cho doanh nghiệp. Thông qua M&A, doanh nghiệp có cơ hội tiếp nhận công nghệ, đổi mới phương thức quản trị, đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối của đối tác, qua đó mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

M&A còn là công cụ góp phần tái cơ cấu doanh nghiệp, phân bổ nguồn vốn hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tại Hà Nội, việc thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 11% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố hướng tới xây dựng cực tăng trưởng lớn dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

TS Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA). (Ảnh: VMAA)

Phân tích những lợi ích M&A mang lại, ông Hiếu cho rằng, đối với nhà đầu tư nước ngoài, hình thức này giúp rút ngắn thời gian gia nhập thị trường thông qua việc tận dụng cơ sở sản xuất, đội ngũ nhân sự, hệ thống vận hành và mạng lưới khách hàng sẵn có. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp nhận công nghệ, bí quyết vận hành và tiêu chuẩn quản trị quốc tế, qua đó cải thiện năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Theo ông, tác động của M&A còn có thể lan tỏa đến các mắt xích trong chuỗi cung ứng. Khi doanh nghiệp được đầu tư mở rộng sản xuất, nhu cầu về nguyên liệu, dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ gia tăng, tạo thêm cơ hội cho các nhà cung ứng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Tuy nhiên, M&A chỉ thực sự tạo ra giá trị khi doanh nghiệp có sự chuẩn bị và xác định đúng mục tiêu hợp tác. Theo TS Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA), điểm khởi đầu của một giao dịch phải xuất phát từ việc doanh nghiệp hiểu rõ nguồn lực hiện có và những năng lực còn thiếu. Doanh nghiệp cần xác định ngoài vốn, đối tác có thể mang lại năng lực gì và sau giao dịch, ai sẽ chịu trách nhiệm đưa những năng lực đó vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp nhìn nhận M&A như một lựa chọn chiến lược để phát triển, thay vì chỉ xem đây là phương thức huy động tài chính hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu.

TS Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh thêm, mỗi thương vụ có thể hướng đến những mục tiêu khác nhau như bổ sung năng lực sản xuất, tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường, thay đổi cơ cấu sở hữu hoặc tổ chức lại hoạt động. Vì vậy, nhà đầu tư có tiềm lực tài chính lớn chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp nếu thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động hoặc không có kế hoạch đồng hành lâu dài. Ngược lại, một đối tác sở hữu công nghệ, hệ thống phân phối và năng lực quản trị phù hợp có thể tạo chuyển biến rõ nét về năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh.

Nhà đầu tư nội địa gia tăng vị thế

Theo bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tư vấn doanh nghiệp Grant Thornton Việt Nam, thị trường M&A Việt Nam năm 2026 ghi nhận sự dịch chuyển đáng chú ý khi dòng vốn xuyên biên giới còn thận trọng, trong khi nhà đầu tư nội địa ngày càng chủ động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị giao dịch M&A được công bố tại Việt Nam đạt gần 4,8 tỷ USD, giảm khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nhà đầu tư trong nước chiếm hơn 75% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Bất động sản tiếp tục dẫn đầu về giá trị, bên cạnh sản xuất công nghiệp, du lịch - lưu trú và tài chính.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hà - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tư vấn doanh nghiệp Grant Thornton Việt Nam. (Ảnh: Grant Thornton)

Đánh giá triển vọng năm 2027, bà Hà nhận định thị trường có thể đón thêm nguồn cung từ nhu cầu chuyển giao thế hệ tại các doanh nghiệp gia đình, chu kỳ thoái vốn của các quỹ đầu tư tư nhân và tiến trình thoái vốn nhà nước. Nhu cầu đa dạng hóa nguồn vốn, hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho các thương vụ. Dù vậy, theo bà Hà, khả năng thu hút nhà đầu tư vẫn phụ thuộc lớn vào mức độ minh bạch và sự chuẩn bị của doanh nghiệp. Nhiều thương vụ M&A không thể hoàn tất sau khi các bên ký thư bày tỏ ý định giao dịch (LOI), chủ yếu do phát sinh vấn đề trong quá trình thẩm định chuyên sâu hoặc khác biệt về kỳ vọng định giá.

Để cải thiện khả năng thu hút nhà đầu tư, bà Hà cho rằng doanh nghiệp cần chủ động chuẩn hóa báo cáo tài chính, rà soát rủi ro pháp lý, xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch và xác định rõ mục tiêu hợp tác ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Với bên mua, phương án tích hợp sau sáp nhập cũng cần được tính toán kỹ, từ tổ chức quản trị, nhân sự đến chuyển giao công nghệ và duy trì hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, các bên cần rà soát kỹ các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền sở hữu tài sản, nghĩa vụ tài chính, điều kiện chuyển nhượng và việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật. Đây là những khâu quan trọng nhằm hạn chế tranh chấp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.