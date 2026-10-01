Mua bán tài khoản ngân hàng, coi chừng 'rước họa vào thân'

Hàng chục tài khoản được thu gom, mua bán

Đầu tháng 9/2026 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra năm 2024; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.X và N.T.M để điều tra về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Để giúp người dân hiểu về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền - Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Theo kết quả điều tra ban đầu, N.T.X biết đến hoạt động mua bán thông tin tài khoản ngân hàng qua mạng xã hội. Người này mua sim điện thoại để đăng ký mở tài khoản ngân hàng, sau đó cung cấp thông tin đăng nhập cùng các thông tin liên quan cho một người không rõ nhân thân để bán với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Thấy việc này có thể mang lại lợi nhuận, X tiếp tục giới thiệu cho người thân và N.T.M. Sau đó, M. nhờ người thân mở tài khoản để cho mượn, đồng thời mua thông tin tài khoản ngân hàng của 6 người khác với giá 1 triệu đồng/tài khoản/tháng rồi bán lại cho X để hưởng lợi.

Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, N.T.M đã thu thập, mua bán trái phép thông tin của 25 tài khoản thuộc 8 người. Trong khi đó, N.T.X thu thập, mua bán trái phép thông tin của 50 tài khoản thuộc 13 người.

Từ một lời mời chào trên mạng xã hội, hoạt động tưởng chỉ nhằm kiếm thêm khoản tiền nhỏ đã hình thành đường dây thu gom, trao đổi thông tin tài khoản với số lượng lớn.

Tài khoản “cho mượn” có thể thành công cụ phạm tội

Thủ đoạn phổ biến hiện nay là các đối tượng tìm người có tài khoản ngân hàng thông qua mạng xã hội rồi đưa ra lời mời thuê, mượn hoặc mua tài khoản; thậm chí trả tiền để người khác đứng tên mở tài khoản.

Điểm đáng lưu ý là người cho mượn hoặc bán tài khoản đôi khi không biết tài khoản của mình sẽ được sử dụng vào mục đích gì.

Tuy nhiên, nếu cố ý cung cấp, mua bán thông tin hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng trái quy định, người đứng tên vẫn có nguy cơ bị cơ quan chức năng xác minh khi tài khoản phát sinh giao dịch bất thường.

Tài khoản ngân hàng không chính chủ hoặc thông tin tài khoản bị mua bán có thể bị lợi dụng để nhận, chuyển tiền trong các vụ lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền hoặc che giấu dòng tiền của các hoạt động vi phạm pháp luật.

Bởi vậy, phía sau một khoản tiền “hoa hồng” tưởng như dễ dàng có thể là những rắc rối pháp lý mà người tham gia không lường trước.

Không đánh đổi tài khoản ngân hàng lấy khoản lợi trước mắt

Theo Điều 291 Bộ luật Hình sự, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác có thể bị xử lý hình sự khi đạt các ngưỡng luật định.

Với trường hợp từ 20 đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, mức hình phạt có thể là phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ; các trường hợp thuộc khung tăng nặng có thể bị phạt tù đến 7 năm.

Đáng chú ý, từ ngày 9/2/2026, Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã có hiệu lực.

Theo đó, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt từ 100-150 triệu đồng đối với trường hợp từ 1 đến dưới 10 tài khoản; từ 10 tài khoản trở lên có thể bị phạt từ 150-200 triệu đồng.

Về quản lý hoạt động tài khoản, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, trong đó đặt ra các yêu cầu về an toàn, bảo mật và quản lý rủi ro trong quá trình mở, sử dụng tài khoản.

Cùng với đó, các quy định về xác thực sinh trắc học đã bổ sung thêm lớp bảo vệ đối với giao dịch ngân hàng điện tử. Theo thông tin từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, đối với khách hàng cá nhân, từ ngày 1/1/2025, việc rút tiền và thực hiện giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử phải hoàn thành đối chiếu thông tin giấy tờ tùy thân và sinh trắc học theo quy định.

Ông Nguyễn Kim Cương, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 11, cho biết việc mua bán dữ liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật. Người dân cần nâng cao ý thức bảo mật, không cung cấp thông tin tài khoản cho người khác chỉ vì những khoản lợi ích trước mắt.

Từ vụ án tại Đắk Lắk, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản ngân hàng; không đứng tên mở tài khoản rồi giao cho người khác sử dụng. Đặc biệt, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học và các thông tin bảo mật cho người khác.

Khi nhận được lời mời mua bán, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội, người dân cần cảnh giác, không làm theo hướng dẫn và có thể thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn xử lý.

Một tài khoản ngân hàng mang tên mình không chỉ gắn với tiền bạc mà còn gắn với trách nhiệm pháp lý. Đừng vì một khoản lợi nhỏ mà vô tình trao cho kẻ gian một “công cụ” để thực hiện hành vi phạm pháp.