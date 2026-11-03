Mua bán phần mềm ngân hàng giả, gia tăng nguy cơ lừa đảo tài chính

Với màn hình thông báo chuyển khoản thành công giả, các đối tượng có thể đánh lừa nhân viên cửa hàng, cơ sở kinh doanh để chiếm đoạt hàng hóa, tài sản khi tiền chưa được chuyển vào tài khoản.

Phát hiện hoạt động mua bán ứng dụng ngân hàng giả

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng (Bộ Công an), qua rà soát trên không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện hoạt động tìm kiếm, mua bán phần mềm chuyển khoản giả mạo trong các cộng đồng trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, một bài viết từ tài khoản ẩn danh tìm kiếm ứng dụng ngân hàng giả đã thu hút nhiều lượt bình luận, tương tác.

Việc các công cụ phục vụ gian lận được công khai tìm kiếm cho thấy nguy cơ các phần mềm này được mua bán, phát tán và đưa vào sử dụng thực tế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phần mềm giả mạo ứng dụng ngân hàng được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh: PT

Theo cơ quan công an, các ứng dụng ngân hàng giả mạo có thể được thiết kế với giao diện, biểu tượng, phông chữ và màu sắc tương tự phần mềm của các ngân hàng thương mại.

Người sử dụng chỉ cần nhập những thông tin như số tiền, tên người nhận, số tài khoản, thời gian giao dịch là có thể tạo ra màn hình hiển thị thông báo "Giao dịch thành công".

Lợi dụng công cụ này, các đối tượng đóng giả khách mua hàng, lựa chọn hàng hóa hoặc dịch vụ rồi đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi nhận được mã QR hoặc số tài khoản của người bán, chúng thao tác trên ứng dụng giả mạo, đưa màn hình điện thoại hiển thị thông báo chuyển tiền thành công để tạo lòng tin. Do không kiểm tra tài khoản thực nhận, người bán có thể giao hàng hóa, tài sản trong khi giao dịch chưa hề phát sinh.

Trên thực tế, đã có nhiều vụ lừa đảo xảy ra khi các đối tượng sử dụng ứng dụng ngân hàng giả mạo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13-9, theo thông tin từ Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai), một nhóm đối tượng đặt mua ứng dụng ngân hàng giả, sau đó đến một cửa hàng điện thoại, mua 3 điện thoại di động với tổng trị giá 13,5 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận mua hàng, đối tượng sử dụng ứng dụng giả mạo thao tác chuyển khoản và đưa màn hình hiển thị thông báo giao dịch thành công cho chủ cửa hàng kiểm tra. Do tin tưởng giao dịch đã hoàn tất, chủ cửa hàng giao 3 chiếc điện thoại cho khách.

Tuy nhiên, thực tế không có khoản tiền nào được chuyển vào tài khoản, đối tượng đã bỏ đi ngay sau nhận hàng. Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trảng Dài đã xác minh, phát hiện các đối tượng trên và thu giữ tang vật, kịp thời thu hồi tài sản cho người bị hại.

Vụ việc cho thấy, công cụ phục vụ hành vi lừa đảo có thể được mua với giá rất rẻ nhưng gây thiệt hại trực tiếp cho người bán hàng. Đáng chú ý, các giao dịch mua bán hàng hóa có giá trị lớn, nhất là điện thoại, thiết bị điện tử, vàng bạc, trang sức, càng tiềm ẩn rủi ro nếu người bán chỉ căn cứ vào màn hình thông báo chuyển khoản của khách hàng.

Không giao hàng khi chưa xác nhận tiền về tài khoản

Trước tình trạng giả mạo chứng từ thanh toán, Giám đốc Công ty cổ phần An toàn thông tin CyRadar Nguyễn Minh Đức cho biết, việc tạo ra những bức ảnh chuyển khoản giả mạo giống như thật không khó. Vì vậy, người dân cần cẩn thận kiểm tra tiền đã về tài khoản hay chưa để tránh bị lừa đảo.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, nếu không thấy biến động số dư, người dân không nên nhấn vào các đường link hoặc gọi điện theo số điện thoại do đối tượng lạ cung cấp. Đây có thể là những đường dẫn giả mạo nhằm đánh cắp thông tin tài khoản, từ đó chiếm đoạt tiền của người dùng.

Đặc biệt, tại các cửa hàng bán lẻ, quán ăn, tiệm tạp hóa hoặc cơ sở kinh doanh có lượng khách đông, nhân viên thường phải xử lý nhiều đơn hàng cùng lúc nên dễ bỏ qua bước xác nhận. Các đối tượng có thể lợi dụng tâm lý vội vàng, ngại kiểm tra hoặc sự tin tưởng của người bán để nhanh chóng lấy hàng rồi rời khỏi địa điểm giao dịch.

Các tiểu thương, hộ kinh doanh chỉ giao hàng sau khi đã kiểm tra và xác nhận khoản tiền thực sự được chuyển vào tài khoản. Ảnh: PT

Cơ quan công an khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh tuyệt đối không giao hàng hóa, tài sản chỉ dựa trên hình ảnh hoặc thông báo giao dịch thành công hiển thị trên điện thoại của người mua. Chỉ giao hàng sau khi đã kiểm tra và xác nhận khoản tiền thực sự được ghi có vào tài khoản của mình thông qua ứng dụng ngân hàng, tin nhắn thông báo hoặc phương thức xác nhận chính thức khác.

Đối với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua bán phần mềm ngân hàng cần đặc biệt cảnh giác với những lời chào mời trên mạng xã hội. Việc tải, cài đặt và sử dụng phần mềm không rõ nguồn gốc không chỉ tiếp tay cho hành vi gian lận mà còn có thể khiến thiết bị nhiễm mã độc, lộ lọt thông tin cá nhân và phát sinh nguy cơ mất an toàn.

Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, việc nâng cao cảnh giác với các hình thức giả mạo giao dịch là yêu cầu cần thiết. Người bán hàng cần hình thành thói quen kiểm tra tiền thực nhận trước khi giao hàng; đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị chiếm đoạt tài sản, cần lưu giữ hình ảnh, thông tin giao dịch, camera và nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý.