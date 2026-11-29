Mua bán nhà đất từ ngày 1/7/2027: Những quy định quan trọng cần đặc biệt lưu ý
Từ 1/7/2027, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chính thức có hiệu lực với nhiều quy định bảo vệ người mua nhà đất. Tiền đặt cọc tối đa 5%, tổng thu trước bàn giao không quá 70% và chủ đầu tư không được thu quá 95% khi chưa cấp sổ đỏ. Luật cũng cấm tự ý tăng giá và thu phí chuyển nhượng hợp đồng.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/mua-ban-nha-dat-tu-ngay-1-7-2027-nhung-quy-dinh-quan-trong-can-dac-biet-luu-y-d37805.html