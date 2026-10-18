Mua bán ma túy, tàng trữ súng và pháo nổ, lĩnh 22 năm 6 tháng tù

Bị cáo Lê Thái Hà tại phiên tòa.

TAND TP Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thái Hà (SN 1994, trú tại phường Vàng Danh, TP Quảng Ninh) về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ hàng cấm”.

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 11/2025, Hà nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy nhằm kiếm lời. Trong đó, bị cáo đã 4 lần bán cho Vũ Quốc Long tổng cộng 58 gam methamphetamine; ngày 3/8/2025, bán ma túy ketamine cho Đoàn Minh Quang.

Tổng khối lượng ma túy Hà mua bán và tàng trữ nhằm mục đích bán được xác định là 108,788 gam, gồm methamphetamine, ketamine và các chất ma túy khác theo kết quả giám định.

Ngày 13/11/2025, Hà bị lực lượng Công an bắt quả tang tại khu vực phường Hồng Gai. Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện một khẩu súng có khả năng bắn được, 6 viên đạn và 9 viên đạn thể thao. Khám xét các phương tiện do Hà sử dụng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều túi chứa ma túy.

Trong cốp ô tô, cơ quan chức năng còn phát hiện 9 hộp pháo nổ, tổng khối lượng 13,3 kg. Theo cáo trạng, Hà mua số pháo này để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối cải. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước đối với chất ma túy, vũ khí quân dụng và hàng cấm, cần xử lý nghiêm.

HĐXX tuyên phạt Hà 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và 12 tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 22 năm 6 tháng tù.