Mua bán ma túy nhiều lần, 3 bị cáo lĩnh 26 năm tù

Ngày 29/9, TAND khu vực 8, tỉnh Phú Thọ mở phiên toà xét xử các bị cáo Nguyễn Hoàng (SN 1985, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ), Lê Hữu Bằng (SN 1991, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) và Dương Văn Mười (SN 1997, trú xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 6/4/2026, tại đoạn đường thuộc tổ 6, khu Đoàn Kết, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang Dương Văn Mười đang có hành vi tàng trữ trái phép 2,356g ma túy Methamphetamin với mục đích để bán kiếm lời.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Mười, Cơ quan điều tra thu giữ 1,5434g ma tuý Methamphetamin.

Cùng ngày, tại khu vực ngõ 4, đường Ngô Miễn, tổ Xuân Mai 3, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, Cơ quan điều tra bắt quả tang Nguyễn Hoàng đang tàng trữ trái phép 2,699g ma tuý đá và 49 viên nén màu hồng có khối lượng 5,050g ma tuý ngựa (đều là ma tuý Methamphetamine) với mục đích để bán kiếm lời.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Hoàng, Cơ quan điều tra thu giữ 135 viên nén màu hồng có khối lượng 14,104g là ma tuý Methamphetamine.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Qua đấu tranh, Hoàng và Mười khai nhận, trong thời gian từ ngày 16/3/2026 đến ngày 6/4/2026 các đối tượng đã có 8 lần mua bán trái phép chất ma túy với nhau.

Ngoài ra, Hoàng còn mua 3,5 triệu đồng ma tuý Ketamin của Lê Hữu Bằng (Hoàng mua để bán lại kiếm lời cho 1 đối tượng khác ở Hà Nội).

Trước đó, Bằng cũng đã có 2 lần bán ma túy Ketamin và ma túy kẹo cho đối tượng trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ vào ngày 27/3 và ngày 6/4/2026.

Kết quả test nhanh khi bắt giữ các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Đồng chí Kiều Thị Mai, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên toà.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma tuý với khối lượng lớn trên địa bàn trong những năm gần đây, các đối tượng móc nối với nhau từ phường Việt Trì tới phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ cùng một số đối tượng không rõ danh tính ở khu vực xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ và xã Mê Linh, TP Hà Nội.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 8 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đã làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, khối lượng và loại ma túy mà các bị cáo cất giấu, mục đích nhằm bán kiếm lời cũng như các tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Hoàng 10 năm tù, Dương Văn Mười 8 năm 6 tháng tù, Lê Hữu Bằng 7 năm 6 tháng tù đều về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.