Mua bán ma túy, 3 bị cáo lĩnh hơn 54 năm tù

Bị cáo Nguyễn Viết Hùng (SN 1989, thường trú tại phường Uông Bí); Vũ Kiều Oanh (SN 1993, thường trú tại phường Uông Bí. Hai người cùng ở tại căn nhà số 59, khu phố Chùa Bằng, phường Quảng Yên; Lê Ngọc Hiên (SN 1992, thường trú tại thuộc phường Vàng Danh).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, Hùng đã 14 lần bán ma túy cho 8 người, thu 18,15 triệu đồng. Người mua liên hệ với Hùng qua điện thoại hoặc mạng xã hội, sau đó nhận ma túy trực tiếp hoặc đến địa điểm Hùng chỉ dẫn để lấy. Trong ba lần bán ma túy cho một người mua, Hùng nhờ Hiên mang ma túy đi giao.

Tối 19/12/2025, khi Hùng lái ô tô chở Oanh, Hiên và một người khác về căn nhà thuê ở phường Quảng Yên, lực lượng công an tiến hành kiểm tra. Hùng lái xe bỏ chạy. Kiểm tra Oanh, công an thu giữ 6,738 gam Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng ma túy. Cáo trạng xác định Oanh cất giữ số ma túy này nhằm bán kiếm lời.

Rạng sáng hôm sau, Hùng bị bắt khi đang mang theo 45,115 gam Methamphetamine. Từ lời khai của Hùng, cơ quan điều tra tìm thấy thêm số ma túy bị cáo đã vứt bên đường trong lúc bỏ chạy. Hùng khai giữ số ma túy này để bán.

Ngoài hành vi mua bán ma túy, ngày 16/12/2025, Hùng, Oanh và Hiên đã tổ chức sử dụng ma túy tại căn nhà Hùng và Oanh thuê. Hiên còn hai lần tổ chức cho một người khác sử dụng ma túy tại phòng trọ của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hùng 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt là 27 năm 6 tháng tù.

Hiên bị tuyên 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt là 15 năm tù. Oanh bị tuyên 6 năm tù về mỗi tội danh; tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.