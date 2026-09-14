Mua bán kho vũ khí qua mạng xã hội, một người bị khởi tố

Ninh Văn Thanh và số vũ khí, công cụ hỗ trợ bị lực lượng công an thu giữ.

Ngày 14/9, theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ninh Văn Thanh (SN 2002, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ”.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã Nhã Nam, Công an phường Song Liễu (tỉnh Bắc Ninh) và Công an xã Thuận An (TP Hà Nội) tiến hành xác minh, đấu tranh, làm rõ hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng của Ninh Văn Thanh.

Tang vật vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ lực lượng công an thu giữ.

Qua đấu tranh, Thanh khai nhận, từ tháng 3/2026 đến nay đã sử dụng Facebook, TikTok để quảng cáo, mua bán nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ như dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện...

Để phục vụ hoạt động mua bán, Thanh thuê 2 địa điểm làm kho chứa hàng tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh và thôn Kim Sơn, xã Thuận An, TP Hà Nội. Thanh chụp ảnh các mặt hàng, đăng tải trên Facebook, TikTok dưới hình thức ẩn danh. Khi có khách đặt mua, Thanh trực tiếp đóng gói và gửi hàng.

Tiến hành khám xét 2 địa điểm trên, lực lượng Công an thu giữ 775 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, gồm 332 kiếm Nhật, 11 kiếm dao mèo, 29 kiếm ống nhôm, 268 bình xịt hơi cay, 73 gậy ba-ton, 60 kích điện và 2 còng số 8. Tổng trọng lượng tang vật khoảng 1 tấn.

Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ninh Văn Thanh để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ. Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ninh Văn Thanh về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ”. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.