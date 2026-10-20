Mua bán hóa đơn trái phép: 5 bị cáo bị phạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2024 đến hết tháng 6/2025, Nguyễn Thanh Trương (SN 1985) là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mansa Việt Nam (Công ty Mansa Việt Nam), trú tại phường Vĩnh Phúc, đã chỉ đạo kế toán Đỗ Thị Phượng (SN 1996), trú tại xã Tiên Lữ liên hệ mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Các hóa đơn ghi nội dung hàng hóa như nước ngọt, bánh kẹo, mì tôm, trong khi không có giao dịch mua bán thực tế tương ứng.

Sau khi nhận chỉ đạo, Phượng đã liên hệ với Đào Thị Nga (SN 1987), trú tại phường Phúc Yên để mua hóa đơn. Nga tiếp tục liên hệ Kim Thị Hiền (SN 1984), trú tại xã Yên Lạc là người trực tiếp quản lý, điều hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Vân (Công ty Hoàng Vân) để lấy hóa đơn xuất cho Công ty Mansa Việt Nam.

Theo thỏa thuận, phí mua hóa đơn bằng 2% giá trị hàng hóa chưa thuế. Trong đó, Nga và Hiền mỗi người hưởng 1%.

Để hợp thức hóa việc thanh toán, Trương chỉ đạo Phan Thị Khánh Huyền (SN 2000), trú tại xã Vĩnh Tường là nhân viên Công ty Mansa Việt Nam, thực hiện các giao dịch chuyển tiền giữa 2 doanh nghiệp và nhận lại tiền sau thanh toán. Các giao dịch được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng và giao nhận tiền mặt.

Với phương thức trên, Công ty Hoàng Vân đã xuất cho Công ty Mansa Việt Nam 192 hóa đơn GTGT khống có tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là hơn 11,2 tỷ đồng, trong đó tiền thuế GTGT hơn 830 triệu đồng. Tổng số tiền dùng để mua hóa đơn là hơn 207,6 triệu đồng; Nga và Hiền mỗi người thu lợi bất chính số tiền 103,8 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Công ty Mansa Việt Nam đã kê khai bổ sung, điều chỉnh giảm 192 hóa đơn không hợp pháp, làm tăng số thuế GTGT phải nộp tương ứng hơn 830 triệu đồng.

Theo kết luận giám định của cơ quan thuế, việc điều chỉnh được thực hiện trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra nên không phát sinh số tiền thuế trốn. Cơ quan tiến hành tố tụng xác định Trương là người khởi xướng, chỉ đạo việc mua hóa đơn; Hiền trực tiếp bán hóa đơn; Nga làm trung gian kết nối bên mua với bên bán. Phượng trực tiếp liên hệ mua hóa đơn theo chỉ đạo, còn Huyền thực hiện việc chuyển tiền, giúp sức cho hành vi phạm tội.

Với hành vi mua bán trái phép hóa đơn, 5 bị cáo bị xử phạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử áp dụng điểm d khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Thanh Trương, Đỗ Thị Phượng và Phan Thị Khánh Huyền; áp dụng điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Kim Thị Hiền và Đào Thị Nga.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thanh Trương 300 triệu đồng; Kim Thị Hiền 250 triệu đồng; Đào Thị Nga 240 triệu đồng; Đỗ Thị Phượng 230 triệu đồng và Phan Thị Khánh Huyền 200 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 1,22 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước.