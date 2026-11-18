Ngày 18/11, Lê Thanh Tú (biệt danh Tú “Cơ”, bị VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp, Tú bị đề nghị mức án tử hình, phạt 50 triệu đồng. Tú bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về hơn 20 kg ma túy các loại.

Ngoài Lê Thanh Tú, đại diện VKS còn đề nghị HĐXX tuyên phạt 4 bị cáo khác cùng mức án tử hình. Các bị cáo đều bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa.

Với vai trò đồng phạm, Lê Thị Thanh Hà (người tình của Tú) cùng 5 người khác bị đề nghị mức án chung thân. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 năm 6 tháng đến 20 năm tù về nhóm tội “Tàng trữ, Vận chuyển, Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm”. Riêng bị cáo được Lê Phạm Hiếu Ly, tức "hotgirl" Ly Meo bị đề nghị 1-2 năm tù về tội Không tố giác tội phạm.

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, với lượng ma túy mua bán lớn. Nhiều người có nhân thân xấu, tái phạm hoặc phạm tội từ hai lần trở lên. Riêng Tú không thành khẩn khai báo, có nhiều tiền án nên cần bị xử lý nghiêm.

Trong vụ án này Lai Vi Thiệu, Lê Thanh Tú và 22 đồng phạm bị truy tố và đưa ra xét xử về các tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm’’.

Các đối tượng hoạt động thành nhiều nhóm, móc nối với nhau để phân phối ma túy thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Một bị cáo đang trả lời câu hỏi của HĐXX.

Vụ án được phát hiện vào cuối tháng 12/2023, khi Công an quận Tân Phú (cũ), TP Hồ Chí Minh, kiểm tra Bùi Đình Quang Hiệp, thu giữ 448,88 gam Ketamine. Từ lời khai của Hiệp, CQĐT mở rộng vụ án, phát hiện nhiều nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại TP Hồ Chí Minh và các địa bàn liên quan.

Quá trình điều tra, CQĐT xác định, các đối tượng hoạt động theo từng nhóm, phân công người cung cấp, nhận hàng, cất giấu, chia nhỏ, đóng gói và giao ma túy cho khách. Việc giao dịch được thực hiện thông qua nhiều địa điểm, tài khoản liên lạc và ngân hàng.

Trong đó, Lai Vi Thiệu được xem là người điều hành nhóm thứ nhất. Thiệu nhận ma túy từ các nguồn cung (chưa rõ lai lịch) sau đó chỉ đạo Phạm Công Chánh cất giấu, chia nhỏ và thuê Phan Văn Trung giao hàng. Riêng ngày 21/2/2024, Thiệu nhận 10kg Methamphetamine, 1kg Ketamine và 660 gam Heroin để phân phối cho các “đầu mối” khác.

Nhóm Nguyễn Hữu Truyện và Nguyễn Kim Phước chuyên mua ma túy về chia nhỏ, đóng gói, bán kiếm lời. Ngày 23/2/2024, lực lượng chức năng thu giữ gần 7kg Methamphetamine tại nơi ở của Truyện.

Nhóm thứ hai do Lê Thanh Tú điều hành. Theo cáo trạng, Tú và Hà sống chung như vợ chồng tại căn nhà thuê trên đường số 59, quận Gò Vấp. Nguyễn Bá Khôi là bạn của hai người. Từ tháng 1/2024, cả ba bàn bạc mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Ngày 21/2/2024, Tú mua 20,3 kg ma túy các loại từ một người tên “Anh Hai”, gồm ketamine, ma túy đá và heroin. Sau đó, số ma túy được đưa về cất giấu và phân phối cho các “đầu mối” tiêu thụ khác tại TP Hồ Chí Minh.

Khi biết Công an xuất hiện quanh nhà Nguyễn Hữu Phúc, Tú cùng Hà và Phúc cắt các gói nylon chứa ma túy rồi đổ xuống bồn cầu để tiêu hủy.

Lê Phạm Hiếu Ly (Ly Meo) bạn gái bị cáo Phúc, có mặt và chứng kiến sự việc. Ly còn chứng kiến Tú giao ma túy cho khách, nhìn thấy súng trong túi xách của Tú nhưng không trình báo Cơ quan Công an.

Tối 26/2/2024, khi Công an kiểm tra nơi ở của Tú tại quận Gò Vấp cũ, Tú tìm cách bỏ chạy nhưng bị khống chế. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 20 gram ma túy, một khẩu súng và 7 viên đạn.

Theo cáo trạng, Tú bị truy tố về hành vi mua bán 20,3 kg ma túy cùng các tội danh liên quan. Nguyễn Hữu Phúc bị truy tố về nhiều tội danh về ma túy và che giấu tội phạm. Riêng Ly bị xét xử về tội không tố giác tội phạm.

Ly Meo từng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào tháng 9/2024. Do không xác định được nơi ở, Cơ quan Công an ra quyết định truy nã Ly vào tháng 8/2025. Đến ngày 14/8/2026, Ly ra đầu thú và bị tạm giam.

Tại phiên tòa, quá trình xét hỏi, một số bị cáo liên quan đến Tú “cơ” quanh co, không thừa nhận hành vi, bị HĐXX và VKS nhắc nhở.