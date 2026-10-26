Mua bán 36 cá thể chim hoang dã, một người đàn ông bị khởi tố

Ngày 26/10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Điều tra viên của Công an xã Giao Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo thẩm quyền đối với Trần Văn Điệp (SN 1978, trú tại xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã".

Bị can Trần Văn Điệp. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, địa bàn, Công an xã Giao Hưng phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực V - Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện Trần Văn Điệp có hành vi mua bán, trao đổi 36 cá thể chim hoang dã (gồm 17 cá thể chim thuộc nhóm IIB và 19 cá thể động vật rừng hoang dã thông thường) tại khu vực Chợ Bể, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.