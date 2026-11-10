Mua Accent cũ nên chọn bản đời mới hay đời 2024 trở về trước?

Tuy nhiên, thị trường xe cũ hiện có khá nhiều lựa chọn, từ những chiếc Accent thuộc thế hệ cũ (trước tháng 5/2024) đến thế hệ hoàn toàn mới ra mắt từ tháng 5/2024. Vậy nên chọn phiên bản nào để vừa phù hợp ngân sách, vừa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng?

1. Vì sao nên chọn Accent thế hệ mới (từ tháng 5/2024 trở đi)?

Ưu điểm:

Ưu điểm đầu tiên khi chọn Accent đời mới chính là tình trạng xe còn khá tốt. Mới được bán ra thị trường Việt Nam từ tháng 5/2024, vì vậy, tính đến hiện tại, phần lớn các mẫu Accent thế hệ mới đã qua sử dụng mới chỉ vận hành được khoảng 1-2 năm. Do đó, tình trạng xe nhìn chung vẫn còn khá tốt, phần lớn chưa phát sinh những hạng mục sửa chữa lớn, giúp tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa trong tương lai gần.

Đồng thời, với những cải tiến về thiết kế, Accent thế hệ mới có chiều dài 4.535 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.485 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ trước, chiều dài xe tăng 95 mm, chiều rộng tăng 36 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Điều này giúp không gian nội thất thoáng đãng hơn, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng là gia đình trẻ hoặc người kinh doanh dịch vụ.

Accent thế hệ mới sử dụng động cơ Smartstream G 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. So với động cơ Kappa 1.4L có công suất 100 mã lực, mô-men xoắn 132 Nm trên thế hệ cũ, động cơ mới có thông số mạnh hơn, hứa hẹn mang đến khả năng vận hành linh hoạt hơn.

Xe kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp iVT, phát triển từ nền tảng CVT. Trong đó, hộp số iVT hướng đến khả năng thay đổi tỷ số truyền mượt mà, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị, nơi xe thường xuyên phải dừng và khởi hành. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo công bố của các phiên bản cũng chỉ dao động khoảng 5,76-5,89 lít/100 km.

Về tiện nghi, Accent thế hệ mới có lợi thế rõ rệt nhờ màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đồng hồ hiển thị kỹ thuật số trên một số phiên bản, sạc không dây, cổng sạc Type-C cho hàng ghế sau và điều hòa tự động.

Đặc biệt, phiên bản cao cấp còn được trang bị ghế có chức năng thông gió (làm mát), mang đến sự thoải mái hơn khi sử dụng xe trong điều kiện thời tiết nóng tại Việt Nam. Những trang bị này giúp Accent mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng xe hiện đại của khách hàng trẻ và các gia đình.

An toàn cũng là điểm khác biệt đáng chú ý. Tùy phiên bản, xe được trang bị 2, 4 hoặc 6 túi khí. Bản cao cấp có gói công nghệ Hyundai SmartSense với các tính năng như cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha tự động thông minh và cảnh báo mở cửa an toàn.

Nhờ đó, Accent thế hệ mới phù hợp với những khách hàng đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, đặc biệt là các gia đình thường xuyên sử dụng xe để đưa đón trẻ nhỏ hoặc đi đường dài.

Nhược điểm:

Hạn chế lớn nhất của Accent thế hệ mới trên thị trường xe cũ là giá bán vẫn tương đối cao (phổ biến từ 430-500 triệu đồng). Do thời gian sử dụng chưa dài, nhiều xe vẫn có mức khấu hao thấp hơn đáng kể so với các đời cũ. Thêm vào đó, thiết kế của Accent thế hệ mới dường như chưa thực sự phù hợp với thị hiếu của một bộ phận khách hàng. Đây cũng là lý do nhiều người vẫn lựa chọn các phiên bản Accent đời cũ trước tháng 5/2024.

2. Hyundai Accent đời 2024 trở về trước (trước tháng 5/2024)

Ưu điểm:

Thiết kế phù hợp với thị hiếu của nhiều khách hàng là yếu tố lớn nhất khiến Accent đời cũ vẫn được quan tâm. Bên cạnh đó, so với các mẫu xe đời mới, giá bán của những chiếc Accent đã qua sử dụng này cũng hợp lý hơn. Chẳng hạn, Accent đời 2023-2024 hiện có giá bán khoảng 350-400 triệu đồng, trong khi các phiên bản cũ hơn có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Một ưu điểm khác là động cơ Kappa 1.4L MPI đã được kiểm chứng qua thời gian. Động cơ này có công suất 100 mã lực, mô-men xoắn cực đại 132 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Dù có thông số thấp hơn một chút so với thế hệ mới nhưng động cơ này vẫn đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị và những chuyến đi đường trường thông thường.

Cấu tạo quen thuộc, phụ tùng thay thế phổ biến cũng giúp việc bảo dưỡng, sửa chữa thuận tiện hơn.

Đối với người mua xe lần đầu hoặc có nhu cầu chạy dịch vụ, đây là những lợi thế đáng cân nhắc. Chi phí đầu tư thấp giúp giảm áp lực tài chính, trong khi mẫu xe có độ phổ biến cao nên việc tìm kiếm phụ tùng, gara sửa chữa hay bán lại cũng tương đối thuận lợi.

Nhược điểm:

So với thế hệ mới, Accent đời cũ có kích thước nhỏ hơn, khiến không gian nội thất, đặc biệt là khu vực hàng ghế sau, không thực sự rộng rãi bằng. Ngoài ra, các trang bị tiện nghi và công nghệ cũng không hiện đại bằng Accent đời mới.

Bên cạnh đó, nếu lựa chọn các đời xe quá sâu, những hao mòn và hỏng hóc lớn cũng có thể bắt đầu xuất hiện, đặc biệt ở hệ thống treo, cao su chân máy, hệ thống điều hòa, nội thất hoặc các chi tiết điện. Nếu xe từng được sử dụng để chạy dịch vụ với cường độ cao, tình trạng xuống cấp có thể rõ rệt hơn.

Vì vậy, dù giá bán hấp dẫn, người mua không nên chỉ quan tâm đến năm sản xuất mà cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, số kilomet thực tế, tình trạng động cơ, hộp số và khung gầm.

3. Nên chọn Hyundai Accent đời mới hay đời 2024 trở về trước?

Việc lựa chọn thế hệ nào phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách, mục đích sử dụng và mức độ ưu tiên về tiện nghi, an toàn.

Nếu có điều kiện tài chính tốt hơn, người mua nên cân nhắc Accent thế hệ mới (từ tháng 5/2024 trở đi). Đây là lựa chọn phù hợp với những khách hàng mua xe phục vụ gia đình, thường xuyên di chuyển đường dài hoặc muốn sở hữu một chiếc sedan có thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe.

Ngược lại, Hyundai Accent đời 2024 trở về trước sẽ phù hợp hơn với người mua có ngân sách vừa phải, muốn tối ưu chi phí đầu tư ban đầu hoặc sử dụng xe để chạy dịch vụ. Với lợi thế giá mua thấp, động cơ quen thuộc và phụ tùng phổ biến, dòng xe này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển cơ bản. Đặc biệt, thiết kế của các phiên bản cũ cũng phù hợp với sở thích của nhiều khách hàng.

Dù lựa chọn thế hệ nào, tình trạng thực tế của chiếc xe vẫn là yếu tố quan trọng hơn năm sản xuất. Vì vậy, khi chọn mua xe cũ, khách hàng nên kiểm tra kỹ tình trạng xe, giấy tờ, lịch sử sửa chữa và bảo dưỡng để đảm bảo xe vận hành ổn định trong quá trình sử dụng.