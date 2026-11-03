Mua 4,5ha đất nông nghiệp bằng giấy viết tay từ 2012, có được cấp sổ đỏ toàn bộ?

Một công dân ở Nghệ An phản ánh đã nhận chuyển nhượng 2 thửa đất từ chủ sử dụng đất cũ vào năm 2012. Việc chuyển nhượng được lập bằng giấy viết tay, đến nay người nhận chuyển nhượng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Theo bản đồ địa chính, cả 2 thửa đất đều được xác định là đất trồng cây hằng năm khác (ký hiệu BHK). Diện tích đất này đang được sử dụng để trồng mía, với tổng diện tích khoảng 4,5ha.

Khi thực hiện thủ tục đăng ký, đề nghị cấp sổ đỏ lần đầu đối với 2 thửa đất, người dân gặp vướng mắc do UBND xã chưa xác định được hạn mức cấp đất BHK đối với cá nhân.

Trong khi đó, Quyết định số 82 năm 2025 của UBND tỉnh Nghệ An quy định tại Điều 7 về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân.

Cụ thể, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp đối với cá nhân cho mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 176 Luật Đất đai năm 2024.

Từ quy định này, người dân đặt câu hỏi liệu 4,5ha đất trồng cây hằng năm khác nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay từ năm 2012 có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ hay không, khi diện tích này không vượt quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp.

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp chỉ là một trong những nội dung cần xem xét khi giải quyết hồ sơ. Ảnh minh họa: Ngọc Huấn

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn khoản 1 Điều 42 Nghị định số 101/2024 về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo quy định này, trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển quyền trước ngày 1/7/2014, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 137 Luật Đất đai, có chữ ký của các bên liên quan và chưa được cấp giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cũng không được yêu cầu người dân nộp hợp đồng hoặc văn bản chuyển quyền theo hình thức mà pháp luật quy định, trừ trường hợp nhận thừa kế được quy định riêng.

Đối với 2 thửa đất có mục đích sử dụng là đất trồng cây hằng năm khác (BHK), tổng diện tích 4,5ha, Bộ cho biết hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất được xác định theo Điều 177 Luật Đất đai năm 2024.

Theo đó, hạn mức giao đất trồng cây hằng năm cho cá nhân tại tỉnh Nghệ An không quá 2ha. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp đối với mỗi loại đất.

Tuy nhiên, Bộ lưu ý, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp chỉ là một trong những nội dung cần xem xét khi giải quyết hồ sơ.

Việc người dân có được cấp giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích 4,5ha hay không còn phải căn cứ vào nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng, thời điểm nhận chuyển quyền, tình trạng tranh chấp và việc đáp ứng các điều kiện cấp giấy chứng nhận theo Luật Đất đai năm 2024 cùng các quy định pháp luật liên quan.

Với trường hợp nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay từ năm 2012, cơ quan có thẩm quyền cần đối chiếu quy định tại Điều 42 Nghị định số 101/2024 để thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp; đính chính, thu hồi và hủy giấy chứng nhận.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết.