Arsenal xem Nico Paz là mục tiêu hàng đầu

Arsenal đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Nico Paz nhằm tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2027. HLV Mikel Arteta được cho là đặc biệt ngưỡng mộ tài năng của tiền vệ 22 tuổi và xem anh là nhân tố phù hợp để nâng cấp khả năng tấn công của đội bóng thành London.

Theo ESPN Argentina, Arsenal đã duy trì liên lạc thường xuyên với người đại diện của Paz, đồng thời cử bộ phận tuyển trạch theo dõi sát sao màn trình diễn của cầu thủ này tại Serie A.

Nico Paz đang được nhiều câu lạc bộ châu Âu săn đón. Ảnh: Getty

Arteta đánh giá cao kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và sự đa năng của ngôi sao người Argentina. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tin rằng Paz có thể mang đến thêm những phương án sáng tạo cho hàng tiền vệ Arsenal, đồng thời tạo nên sự kết hợp đáng chú ý với đội trưởng Martin Odegaard.

Trong màu áo Como, Paz đang có những bước tiến vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas. Anh không chỉ thể hiện khả năng kiến tạo mà còn thường xuyên tham gia vào các tình huống ghi bàn, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong lối chơi của đội bóng Italy.

Thực tế, Arsenal từng được liên hệ với việc chiêu mộ tiền vệ này từ mùa hè trước. Tuy nhiên, Paz khi đó quyết định tiếp tục gắn bó với Como để có thêm cơ hội thi đấu thường xuyên và phát triển dưới sự hướng dẫn của Fabregas. Quyết định này đang mang lại kết quả tích cực khi giá trị và sức hút của anh trên thị trường chuyển nhượng ngày càng tăng.

Manchester United cũng muốn có Nico Paz

Arsenal sẽ không dễ dàng giành được chữ ký của Nico Paz, bởi Manchester United cũng đang theo dõi sát sao tình hình của tiền vệ người Argentina.

Theo những thông tin được tiết lộ, đội chủ sân Old Trafford xem Paz là phương án tiềm năng để kế thừa vai trò sáng tạo của Bruno Fernandes trong dài hạn. Những bất ổn liên quan đến tương lai của đội trưởng người Bồ Đào Nha khiến Man Utd phải tính đến phương án xây dựng tuyến giữa cho những mùa giải tiếp theo.

Với khả năng sáng tạo, nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật cá nhân nổi bật, Paz được đánh giá là mẫu cầu thủ có thể phù hợp với định hướng phát triển của Manchester United.

Cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng Anh hứa hẹn rất hấp dẫn, bởi cả Arsenal lẫn Man Utd đều có những lý do riêng để thuyết phục ngôi sao của Como.

Trong khi Arteta muốn bổ sung một tiền vệ tấn công chất lượng để hoàn thiện đội hình, Quỷ đỏ lại cần chuẩn bị cho tương lai của vị trí nhạc trưởng nếu Bruno Fernandes rời đi.

Ảnh: EPA

Theo ESPN Argentina, suất tham dự Champions League có thể trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của Paz. Tiền vệ 22 tuổi được cho là sẽ cân nhắc kỹ dự án thể thao cũng như khả năng cạnh tranh danh hiệu của những đội bóng muốn có chữ ký của mình.

Real Madrid nắm lợi thế mua lại Nico Paz

Dù Arsenal và Manchester United đều thể hiện sự quan tâm, thương vụ Nico Paz vẫn rất phức tạp do những thỏa thuận giữa Como và Real Madrid.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn nắm quyền kiểm soát đáng kể đối với tương lai của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của họ. Real Madrid được cho là sở hữu điều khoản mua lại trị giá khoảng 80 triệu euro vào mùa hè 2027.

Đây là lợi thế lớn của đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu trong trường hợp muốn đưa Paz trở lại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khả năng tái hợp Real Madrid chưa chắc là lựa chọn được tiền vệ người Argentina ưu tiên, bởi anh có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt để giành suất đá chính trong đội hình vốn sở hữu nhiều ngôi sao.

Sự không chắc chắn về khả năng trở lại Bernabeu có thể mở ra cơ hội cho Arsenal và Manchester United tiếp cận cầu thủ này. Dẫu vậy, Como cũng không có ý định để viên ngọc quý của mình ra đi với mức giá thấp.

Chelsea và PSG cũng nhập cuộc

Ngoài Arsenal và Manchester United, Chelsea cùng Paris Saint-Germain cũng được cho là đang dành sự quan tâm đến Nico Paz. Điều này khiến cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Argentina ngày càng trở nên căng thẳng.

Ở tuổi 22, Paz đang đứng trước cơ hội thực hiện bước tiến lớn trong sự nghiệp sau những màn trình diễn ấn tượng tại Serie A. Tuy nhiên, việc lựa chọn bến đỗ tiếp theo sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ cơ hội thi đấu, tham vọng cạnh tranh danh hiệu cho đến khả năng góp mặt tại Champions League.

Với Arsenal, Paz là phương án có thể nâng cấp sức sáng tạo cho hàng tiền vệ. Trong khi đó, Manchester United xem anh như một khoản đầu tư quan trọng cho tương lai nếu phải tìm người thay thế Bruno Fernandes.