MU tuyên bố chắc nịch mua sắm, Chelsea 'gài bẫy' Conte

Mourinho tuyên bố chắc nịch về mua sắm của MU, Chelsea 'gài bẫy' Conte để không phải bồi thường khi sa thải là những tin bóng đá mới nhất hôm nay, 1/4.

Mourinho tuyên bố chắc nịch về mua sắm

Mourinho nhắc lại một lần nữa: MU không cần mua thêm tiền đạo vào hè này, vì ông đã có đủ lực lượng cho hàng công, dù vừa mới chia tay Ibrahimovic.

Mourinho tuyên bố, đội hình MU hiện nay không cần mua thêm tiền đạo hè này

Mùa này, MU chủ yếu dựa vào mũi nhọn Lukaku nhưng chiến lược gia người Bồ khẳng định, ông có rất nhiều lựa chọn cho hàng công nếu chẳng may chân sút Bỉ vắng mặt.

Ông lý giải: "Chúng tôi có Lukaku, Marcus Rashford trong vài trò số 9. Tất nhiên, Marcus có thể chơi bên cánh trái, cánh phải nhưng cũng là một tiền đạo.

Alexis Sanchez có thể chơi như một tiền đạo. Anthony Martial cũng vậy. Vì thế, chúng tôi không cần mua thêm, khi có hơn 3 cầu thủ có thể chơi như một số 9.

Nếu MU không có Lukaku vì những lý do khác nhau, khi ấy chúng tôi có thể thay đổi hệ thống, chơi với 2 tiền đạo, có thể là Rashford và Martial hoặc Rashford và Sanchez. Vì thế, không có lý gì chúng tôi phải mua thêm".

Những tuyên bố chắc nịch của Mourinho diễn ra trong bối cảnh tin đồn, MU có lời đề nghị Ronaldo trở lại Old Trafford và chơi cho đến khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Chelsea tính đường khỏi "bồi thường" Conte

Tờ Times cho hay, lãnh đạo Chelsea đang có niềm mong mỏi HLV Antonio Conte sớm được PSG rước về để họ tránh được một khoản bồi thường lớn cho nhà cầm quân người Italia.

Chelsea chọn sa thải Conte nhưng không muốn phải mất khoản phí bồi thường lớn

Conte mới ở mùa giải thứ 2 cho hợp đồng 3 năm, sau khi giúp The Blues làm bá chủ Anh ngay năm đầu bén duyên với Premier League. Nhưng mùa thứ 2 đầy khắc nghiệt, kết quả đi xuống khiến ghế của Conte ở Stamford Bridge bị lung lay dữ dội. Ông liên tục bị đồn đại sa thải. Mối quan hệ giữa Conte với lãnh đạo đội cũng xấu, liên quan đến mua sắm, chuyển nhượng và không được quyền tự quyết.

Tuy nhiên, ông chủ Abramovich trước khi ra tay cũng phải lắng nghe các cộng sức cũng như có tính toán cho bớt thiệt hại. Hiện Chelsea được cho đã nhắm Luis Enrique thay Conte - sẽ sa thải vào cuối mùa. Tuy nhiên, họ cũng có một niềm mong mỏi, cựu thuyền trưởng tuyển Italia, Conte có bến đỗ mới ngay tức thì mà cụ thể là PSG như các thông tin gần đây.

PSG được loan báo mời Conte về thay Unai Emery, với mức lương 10 triệu bảng/năm, hơn cả con số ở Chelsea mà ông đang được nhận (9 triệu năm).

Chelsea mong điều này sớm xảy ra bởi một lý do: như thế họ sẽ không phải bồi thường một khoản lớn trên, do hợp đồng tái ký sau mùa đầu tiên có điều khoản, nếu sa thải The Blues sẽ phải trả nguyên năm còn lại cho Conte. Điều này cũng từng xảy ra tương tự với Mourinho bị trảm vào 2015.

L.H