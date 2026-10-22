MU từng bỏ lỡ Pep Guardiola thế nào?

Trong cuốn Leading, Sir Alex Ferguson tiết lộ cuộc gặp Pep Guardiola tại New York năm 2012, khi ông chưa quyết định thời điểm giải nghệ.

Năm 2012, Sir Alex Ferguson có cuộc gặp đáng chú ý với Pep Guardiola tại New York. Khi ấy, Guardiola vừa chia tay Barcelona sau bốn năm thành công rực rỡ, còn Ferguson bắt đầu tính chuyện tìm người kế nhiệm tại Manchester United. Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân mật, nhưng nhiều năm sau lại trở thành một trong những câu chuyện khiến người hâm mộ MU tiếc nuối.

Trong cuốn Leading xuất bản năm 2015, Ferguson kể rằng ông rất muốn Guardiola tiếp quản MU. Tuy nhiên, thời điểm hai người gặp nhau, nhà cầm quân người Scotland vẫn chưa quyết định chính xác khi nào sẽ giải nghệ.

Bữa tối khiến Ferguson tiếc nuối

Ferguson có lý do để đánh giá cao Guardiola. Barcelona dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha từng hai lần đánh bại MU trong các trận chung kết Champions League năm 2009 và 2011. Cả hai thất bại đều khiến Ferguson ấn tượng với khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và cách Guardiola xây dựng đội hình.

Sau khi rời Barcelona vào mùa hè 2012, Guardiola quyết định nghỉ một năm để dành thời gian cho gia đình. Ông chuyển đến New York sinh sống, đồng thời cân nhắc những lựa chọn tiếp theo trong sự nghiệp.

Ferguson tranh thủ cơ hội gặp Guardiola tại một nhà hàng ở New York. Trong Leading, ông tiết lộ đã đề nghị đồng nghiệp người Tây Ban Nha liên hệ với mình trước khi nhận lời dẫn dắt một CLB khác.

Trong cuốn Games of My Life xuất bản năm 2026, Ferguson bày tỏ tiếc nuối vì không gặp Guardiola sớm hơn để thuyết phục ông đến Old Trafford.

Tuy nhiên, Ferguson không đưa ra lời mời chính thức. Ông chưa thể xác định thời điểm rời MU nên cũng không thể bảo đảm chiếc ghế HLV trưởng sẽ sớm được bàn giao cho Guardiola.

Đến tháng 1/2013, Bayern Munich thông báo Guardiola sẽ tiếp quản đội bóng từ mùa giải 2013/14. Quyết định khiến MU không còn cơ hội tiếp cận nhà cầm quân người Tây Ban Nha khi Ferguson chính thức giải nghệ vào tháng 5 cùng năm.

Điều thú vị là Guardiola có ký ức khác về cuộc gặp. Năm 2017, ông thừa nhận không nhớ Ferguson từng đề nghị mình đến MU. Guardiola giải thích rằng tiếng Anh của ông khi ấy chưa tốt, trong khi Ferguson nói khá nhanh.

Theo Guardiola, hai người trò chuyện về bóng đá, cuộc sống và Premier League, nhưng ông không nhận được lời đề nghị cụ thể nào. HLV người Tây Ban Nha còn đùa rằng điều ông nhớ rõ nhất là nhà hàng rất tuyệt và Ferguson đã thanh toán bữa tối.

Những lời kể cho thấy hai HLV có cách hiểu khác nhau về cuộc gặp. Ferguson muốn giữ liên lạc để tính chuyện kế nhiệm, còn Guardiola không xem bữa tối tại New York là một cuộc đàm phán công việc.

MU chọn Moyes, Guardiola đến Man City

Khi Guardiola nhận lời Bayern Munich, Ferguson vẫn đang dẫn dắt MU trong mùa giải cuối cùng. Đội chủ sân Old Trafford sau đó phải tìm phương án khác để thay thế HLV đã gắn bó với CLB suốt 26 năm.

Trong Leading, Ferguson cho biết MU từng cân nhắc nhiều tên tuổi lớn. Tuy nhiên, Jose Mourinho chuẩn bị trở lại Chelsea, Carlo Ancelotti hướng đến Real Madrid, còn Jurgen Klopp muốn tiếp tục công việc tại Borussia Dortmund.

Louis van Gaal cũng không phải lựa chọn thuận lợi vì đang dẫn dắt tuyển Hà Lan chuẩn bị cho World Cup 2014. Cuối cùng, MU bổ nhiệm David Moyes, người có hơn một thập kỷ làm việc tại Everton.

Ferguson đánh giá cao khả năng quản lý, tính kỷ luật và kinh nghiệm tại Premier League của Moyes. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông không thể đáp ứng kỳ vọng. MU sa sút ngay mùa đầu tiên và quyết định sa thải Moyes vào tháng 4/2014, khi mùa giải vẫn chưa kết thúc.

Trong khi ấy, Guardiola giành ba chức vô địch Bundesliga liên tiếp cùng Bayern Munich trước khi chuyển đến Manchester City năm 2016. Ông tiếp tục thành công tại Etihad, biến Man City thành thế lực hàng đầu nước Anh và giúp CLB lần đầu vô địch Champions League năm 2023.

Guardiola từng hai lần đánh bại MU của Ferguson tại chung kết Champions League năm 2009 và 2011.

Thành công của Guardiola khiến câu chuyện năm 2012 càng được chú ý. MU từng có cơ hội tiếp xúc với một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, nhưng cuối cùng phải chứng kiến ông xây dựng đội bóng thống trị Premier League ngay tại Manchester.

Dù vậy, không có cơ sở để khẳng định Guardiola chắc chắn sẽ chọn MU nếu Ferguson đưa ra lời đề nghị sớm hơn. HLV người Tây Ban Nha từng giải thích rằng Bayern Munich là thử thách ông muốn trải nghiệm sau khi rời Barcelona.

Việc Guardiola gia nhập Man City sau này cũng chịu ảnh hưởng từ mối quan hệ với Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain, người từng làm việc cùng ông tại Barcelona. Man City đã theo đuổi Guardiola trong nhiều năm và chuẩn bị điều kiện để ông xây dựng đội bóng theo triết lý riêng.

Trong cuốn Games of My Life xuất bản tháng 10/2026, Ferguson tiếp tục nhắc lại cuộc gặp tại New York. Ông thừa nhận từng tự hỏi liệu mọi chuyện có khác nếu hai người gặp nhau sớm hơn vài tháng, khi Guardiola chưa tiến gần đến quyết định gia nhập Bayern.

Ferguson thậm chí hình dung sẽ chuẩn bị rượu vang ngon và cố gắng thuyết phục Guardiola chọn Old Trafford làm điểm đến tiếp theo.

Nhưng thực tế năm 2012, Ferguson chưa sẵn sàng công bố kế hoạch giải nghệ, còn Guardiola không muốn chờ một công việc chưa có thời điểm bắt đầu rõ ràng. Hai người gặp nhau khi mỗi bên đều có những tính toán riêng.

MU vì thế không đánh mất Guardiola sau một cuộc đàm phán thất bại. Họ bỏ lỡ cơ hội đưa ra lời đề nghị cụ thể vào thời điểm HLV người Tây Ban Nha còn cân nhắc tương lai. Với Ferguson, cuộc gặp tại New York trở thành một trong những điều khiến ông tiếc nuối khi nhìn lại quá trình tìm người kế nhiệm.