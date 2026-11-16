MU từng bất lực với Hojlund, vì sao Napoli và Đan Mạch lại thành công?

Rasmus Hojlund vừa lập cú đúp giúp Đan Mạch đánh bại Bồ Đào Nha 4-1 tại Nations League. Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo 23 tuổi tiếp tục gây tranh luận về quyết định chia tay của MU, nhất là khi anh đang lấy lại phong độ ghi bàn trong màu áo Napoli sau quãng thời gian sa sút tại Old Trafford.

Cú đúp phô diễn sở trường của Hojlund

Trong trận gặp Bồ Đào Nha ngày 14/11, Hojlund ghi 2 bàn trong 8 phút đầu hiệp hai. Anh đón quả tạt của Mikkel Damsgaard, vô-lê chân trái đánh bại Diogo Costa, trước khi nhận đường chuyền từ Pierre-Emile Hojbjerg, vượt qua Renato Veiga rồi dứt điểm chân phải vào góc xa.

Cả 2 bàn thắng đều đến từ những tình huống Hojlund được đồng đội chuyền bóng đúng thời điểm. Anh tận dụng tốc độ để thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ, chọn vị trí tốt và dứt điểm quyết đoán. Tiền đạo này còn góp công mang về quả phạt đền mở tỷ số khi pha đánh đầu của anh khiến Ruben Dias để bóng chạm tay.

Hojlund từng khổ sở trên hàng công MU

Mùa 2024/25, Hojlund chỉ ghi 4 bàn sau 32 trận Premier League, với 32 cú sút và chỉ số bàn thắng kỳ vọng 5,45. Anh cũng chỉ có 81 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, một thống kê phần nào giải thích hiệu suất ghi bàn nghèo nàn.

Hàng công MU khi đó thiếu sự kết nối, khiến Hojlund thường xuyên phải nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành, tranh chấp với trung vệ và tự tìm cách thoát khỏi sự đeo bám. Khả năng giữ bóng, làm tường còn hạn chế càng khiến anh gặp khó khi đồng đội triển khai tấn công chậm.

Trước đó, Hojlund từng ghi 10 bàn tại Premier League 2023/24 và có 5 pha lập công sau 6 trận Champions League. MU đã sở hữu một tiền đạo có tiềm năng, nhưng gặp khó khăn trong việc phát huy những phẩm chất tốt nhất của anh.

Napoli giúp Hojlund tìm lại phong độ

Gia nhập Napoli, Hojlund ghi 12 bàn và có 5 kiến tạo sau 33 trận Serie A 2025/26. Số cú sút tăng lên 60, trong khi số lần chạm bóng trong vòng cấm đạt 155, gần gấp đôi mùa cuối cùng tại MU.

Tại Italy, Hojlund được đồng đội hỗ trợ tốt hơn bằng những pha phối hợp nhanh và đường chuyền vào khoảng trống phía sau hàng thủ. Anh có nhiều cơ hội đối mặt khung thành, tận dụng khả năng bứt tốc và dứt điểm. Sang mùa 2026/27, tiền đạo Đan Mạch tiếp tục ghi 3 bàn sau 10 trận Serie A dưới thời Massimiliano Allegri.

MU có vội vàng khi chia tay Hojlund?

Mauricio Pochettino sẽ tiếp quản MU từ ngày 18/11, với Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo là những nhân tố quan trọng trên hàng công. Sesko có lợi thế về thể hình và khả năng không chiến, Cunha giỏi phối hợp, còn Mbeumo nguy hiểm nhờ tốc độ và những pha di chuyển từ cánh vào trung lộ.

Trong khi đó, Hojlund vẫn cần cải thiện khả năng tì đè, giữ bóng và phối hợp khi bị hậu vệ đối phương áp sát. Dù vậy, phong độ ghi bàn tại Napoli cùng cú đúp trước Bồ Đào Nha khẳng định tiền đạo Đan Mạch vẫn có khả năng tạo ra khác biệt khi được đồng đội hỗ trợ tốt.

MU từng chiêu mộ Hojlund khi anh mới 20 tuổi, nhưng lại đặt lên vai cầu thủ trẻ này trách nhiệm ghi bàn quá lớn trong một hàng công thiếu ổn định. "Quỷ đỏ" đã chia tay anh khi những hạn chế vẫn chưa được khắc phục. Nếu Hojlund tiếp tục tiến bộ tại Napoli, MU sẽ có lý do để tiếc nuối vì từng sở hữu một tiền đạo giàu tiềm năng nhưng chưa khai thác hết khả năng của anh.