MU trở thành đội bóng không HLV nào quản nổi

Michael Carrick giơ tay xin lỗi CĐV MU sau thất bại 1-4 trước Como, trong bối cảnh đội bóng trải qua bảy trận liên tiếp không thắng.

Sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League, Michael Carrick giơ hai tay xin lỗi những CĐV Manchester United có mặt trên khán đài. Hình ảnh ấy gợi lại cảnh Ole Gunnar Solskjaer làm điều tương tự sau trận thua Watford 1-4 vào tháng 11/2021, ngay trước khi bị sa thải.

Trong bài bình luận trên BBC Sport ngày 23/10, cây bút Phil McNulty cho rằng Carrick đang bị cuốn vào vòng xoáy từng khiến hàng loạt HLV mất việc tại Old Trafford. MU đã trải qua bảy trận liên tiếp không thắng, trong khi những bất đồng nội bộ bắt đầu xuất hiện công khai.

Sau trận thua Atletico Madrid, Lisandro Martinez chỉ trích Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox. Đến thất bại trước Como, đội trưởng Bruno Fernandes lại chất vấn cách tổ chức chiến thuật của Carrick. Những diễn biến liên tiếp đặt ra câu hỏi liệu vấn đề của MU còn nằm ở năng lực HLV hay bắt nguồn từ chính cách CLB vận hành.

Bảy đời HLV và vòng lặp thất bại

Kể từ khi Ferguson nghỉ hưu năm 2013 với 38 danh hiệu sau 26 năm, MU đã sử dụng bảy HLV chính thức gồm David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag, Ruben Amorim và Michael Carrick.

Trước Carrick, sáu người tiền nhiệm đều bị sa thải dù có người từng giành danh hiệu hoặc mang đến hy vọng hồi sinh. Van Gaal vô địch FA Cup năm 2016, Mourinho giành Cúp Liên đoàn và Europa League năm 2017, còn Ten Hag đăng quang FA Cup năm 2024.

Ole Gunnar Solskjaer từng có hành động tương tự Carrick sau trận thua Watford 1-4 vào tháng 11/2021, trước khi bị MU sa thải.

MU không thiếu những HLV từng thành công ở môi trường khác. Van Gaal và Mourinho sở hữu bảng thành tích đồ sộ, Ten Hag đưa Ajax vào bán kết Champions League, còn Amorim gây tiếng vang khi dẫn dắt Sporting Lisbon.

Tuy nhiên, những thành công trước khi đến Old Trafford không được duy trì. Mỗi HLV mang theo triết lý riêng, nhưng đều gặp khó khăn trong việc xây dựng một tập thể ổn định và đủ sức cạnh tranh lâu dài.

McNulty nhắc lại một nghịch lý vào tháng 12/2019. Khi ấy, Carlo Ancelotti dẫn dắt Everton, Pep Guardiola làm việc tại Man City và Jurgen Klopp nắm Liverpool. Cả ba đều hiện diện ở khu vực Tây Bắc nước Anh, nhưng MU lại không thể thuyết phục bất kỳ ai trong số họ.

Thay vào đó, đội bóng đặt niềm tin vào Solskjaer sau giai đoạn tạm quyền thành công. Cựu tiền đạo người Na Uy được yêu mến tại Old Trafford nhưng chưa sở hữu thành tích huấn luyện đủ thuyết phục, từng bị Cardiff City sa thải chỉ sau chín tháng.

Carrick đang đi theo con đường tương tự. Ông từng giúp MU hồi sinh khi tạm quyền, đưa đội trở lại Champions League và được ký hợp đồng chính thức. Tuy nhiên, kinh nghiệm trước đó của Carrick cũng chỉ gồm quãng thời gian dẫn dắt Middlesbrough, nơi ông bị sa thải.

Jim Ratcliffe, Jason Wilcox và Omar Berrada chịu sức ép về những quyết định quản lý, nhân sự và chiến lược phát triển MU.

Theo McNulty, MU tiếp tục lựa chọn một gương mặt quen thuộc vì những kết quả tích cực trong ngắn hạn. Khi thành tích đi xuống, niềm tin dành cho Carrick nhanh chóng biến mất, giống những gì từng xảy ra với Solskjaer.

Tình cảnh hiện tại còn khiến MU đánh mất sức hút với các HLV hàng đầu. Một nhà cầm quân giàu thành tích có thể nhận lời, nhưng khó bảo đảm thành công nếu phải tiếp quản đội hình thiếu cân bằng và môi trường làm việc liên tục bất ổn.

Ai chịu trách nhiệm cho những quyết định sai lầm?

McNulty cho rằng Carrick phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn của đội bóng, nhưng không thể tiếp tục xem HLV là người duy nhất có lỗi. Những người lựa chọn HLV, quyết định chuyển nhượng và xây dựng chiến lược phát triển cũng cần được đánh giá nghiêm túc.

Trách nhiệm trước hết thuộc về bộ máy điều hành, từ gia đình Glazer đến đồng sở hữu Jim Ratcliffe. CĐV MU đã phản đối nhà Glazer suốt nhiều năm kể từ thương vụ tiếp quản bằng vốn vay năm 2005, khiến CLB phải gánh khoản nợ lớn.

Ratcliffe từng được kỳ vọng cải thiện tình hình sau khi trở thành đồng sở hữu. Tuy nhiên, dưới sự điều hành của ông cùng CEO Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, MU tiếp tục đưa ra những quyết định gây tranh cãi.

Trường hợp Ten Hag là ví dụ điển hình. MU từng chuẩn bị sa thải HLV người Hà Lan trước trận chung kết FA Cup năm 2024, nhưng chiến thắng trước Man City giúp ông giữ ghế. Ban lãnh đạo sau đó gia hạn hợp đồng, cấp khoảng 200 triệu bảng mua sắm, rồi sa thải Ten Hag chỉ sáu tháng sau.

Riêng khoản đền bù dành cho Ten Hag và các trợ lý vượt 10 triệu bảng. Theo McNulty, quyết định giữ ông sau chức vô địch FA Cup gây thiệt hại lớn cả về tài chính lẫn chuyên môn.

MU đã thay sáu HLV chính thức kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, nhưng chưa tìm lại được sự ổn định và thành công như trước.

Sai lầm tiếp tục xuất hiện trong thương vụ Dan Ashworth. MU mất nhiều công sức đưa vị Giám đốc Thể thao này về từ Newcastle vào tháng 7/2024, nhưng ông ra đi chỉ năm tháng sau vì bất đồng nội bộ. Thời gian Ashworth chờ hoàn tất thủ tục gia nhập MU gần bằng quãng thời gian thực sự làm việc tại Old Trafford.

MU sau đó chọn Amorim, người kiên định với sơ đồ 3-4-3 dù lực lượng chưa phù hợp. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha ra đi sau 14 tháng, khép lại nhiệm kỳ bằng những phát biểu chỉ trích ban lãnh đạo và cuộc họp căng thẳng với Wilcox.

Bên ngoài sân, các biện pháp cắt giảm chi phí của Ratcliffe cũng khiến nhiều nhân viên rời CLB. Sự bất mãn của CĐV tiếp tục gia tăng vì những tranh cãi liên quan đến quản lý vé cả mùa và cách xử lý của ban lãnh đạo.

Tình hình tài chính vẫn đáng lo ngại. Số liệu công bố tháng 9 cho thấy tổng nợ MU ở mức khoảng 1 tỷ bảng, dù doanh thu đạt kỷ lục 678 triệu bảng và CLB ghi nhận lợi nhuận hoạt động 23 triệu bảng. Kết quả kinh doanh cải thiện so với khoản lỗ 113 triệu bảng mùa 2023/24, nhưng gánh nặng nợ vẫn rất lớn.

MU còn chi 64 triệu bảng mua đất phục vụ dự án sân vận động mới. Ratcliffe kỳ vọng công trình có sức chứa 100.000 người, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2 tỷ bảng, trở thành dấu ấn trong nhiệm kỳ điều hành của mình.

Tuy nhiên, McNulty cho rằng vấn đề cấp thiết nhất vẫn nằm ở chất lượng các quyết định chuyên môn. MU có thể thay Carrick và bổ nhiệm một HLV tên tuổi khác, nhưng chưa có gì bảo đảm người mới sẽ thành công trong một bộ máy liên tục thay đổi định hướng.

Carrick có thể phải trả giá vì thành tích nghèo nàn, nhưng sau 13 năm và hàng loạt cuộc bổ nhiệm thất bại, MU cần xem lại cả những người đã lựa chọn các HLV ấy. Nếu cách điều hành không thay đổi, chiếc ghế tại Old Trafford sẽ tiếp tục trở thành nơi chấm dứt sự nghiệp của những nhà cầm quân từng được kỳ vọng rất lớn.