MU trả giá đắt cho chiến thắng trước Roma

Carlos Baleba phải nhờ đội ngũ y tế dìu khỏi sân sau khi gặp vấn đề ở gân kheo trong trận MU thắng Roma 3-2.

Chiến thắng ngược dòng trước AS Roma rạng sáng 4/11 giúp MU chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng, song HLV Michael Carrick vẫn có lý do để lo lắng khi Carlos Baleba phải rời sân đầu hiệp hai.

Tiền vệ người Cameroon gặp vấn đề sau một pha tự tăng tốc. Baleba cướp được bóng, dẫn thẳng về phía vùng cấm Roma nhưng bất ngờ khựng lại, ôm mặt sau đùi rồi nằm xuống sân.

Đội ngũ y tế MU lập tức vào kiểm tra. Cầu thủ 22 tuổi không thể tiếp tục thi đấu và phải nhờ hai nhân viên dìu ra ngoài. Sports Illustrated cho biết Baleba tỏ ra rất đau, gần như bật khóc khi rời sân.

Những biểu hiện ban đầu khiến MU lo ngại anh gặp chấn thương gân kheo. Mức độ nghiêm trọng vẫn phải chờ kết quả kiểm tra sau trận.

Sự cố đến vào thời điểm Baleba vừa bắt đầu có cơ hội chơi thường xuyên hơn. MU chi khoảng 70 triệu bảng để đưa anh về từ Brighton trong hè, nhưng tiền vệ này mới có 7 lần ra sân trên mọi đấu trường do liên tục gặp vấn đề về thể trạng.

Trước Roma, Carrick lần đầu xếp Baleba đá cặp cùng Kobbie Mainoo. HLV MU kỳ vọng bộ đôi trẻ giúp tuyến giữa cải thiện khả năng tranh chấp, kéo bóng và thoát pressing. Trước trận, Carrick cũng nói ông rất muốn xem Baleba và Mainoo có thể bổ sung cho nhau ra sao.

Baleba chơi khá ổn trước khi rời sân. Khả năng tăng tốc và thu hồi bóng của anh giúp MU có thêm sức mạnh ở khu trung tuyến trong bối cảnh Roma pressing quyết liệt.

Chấn thương của Baleba xuất hiện đúng lúc MU đang nỗ lực kéo trận đấu trở lại sau hiệp một khó khăn. Roma dẫn 2-0 nhờ Matias Soule và quả phạt đền của Donyell Malen, trước khi Bruno Fernandes rút ngắn tỷ số từ chấm 11 m.

Sang cuối trận, Matheus Cunha ghi liền hai bàn ở phút 83 và 86, giúp MU thắng ngược 3-2 tại Old Trafford.

Kết quả này phần nào giúp Carrick giảm bớt sức ép sau chuỗi 9 trận không thắng. Tuy nhiên, nếu Baleba phải nghỉ dài hạn, MU sẽ lại mất một trong những cầu thủ được kỳ vọng giải quyết vấn đề lớn nhất ở tuyến giữa.