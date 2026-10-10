MU - Tottenham: Trụ cột trở lại

23h30': Trận đấu bắt đầu. Đội khách Tottenham trong trang phục tối màu giao bóng. Đoàn quân của Roberto De Zerbi đang đứng cuối bảng với 2 điểm và đang khao khát chiến thắng.

23h05': Dàn sao MU có mặt tại Old Trafford. Thầy trò Michael Carrick tràn đầy quyết tâm giành 3 điểm. Trong 5 lần tiếp đón "Gà trống" gần nhất, "Quỷ đỏ" thắng 3, hòa 1 và thua 1.

23h: Danh sách cầu thủ ra sân của 2 CLB: Amad Diallo bình phục chấn thương từ tháng 8 và có lần đầu ra sân cho Manchester United ở mùa 2026/27.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà được bố trí bên cánh phải, trong khi Bryan Mbeumo và Matheus Cunha sẽ chơi linh hoạt, hoán đổi vị trí ở cánh trái và trung lộ. Marcus Rashford trở lại ghế dự bị sau chuỗi phong độ đáng thất vọng.

MU mới có 5 điểm sau 5 vòng, chỉ thắng một trận và thủng lưới 8 bàn. Tottenham còn khó khăn hơn khi chưa thắng, mới có 2 điểm và đứng cuối bảng. Tổng cộng, hai đội chỉ giành một chiến thắng sau 10 trận đầu mùa.

HLV Michael Carrick vẫn chưa tìm được sự cân bằng ở tuyến giữa. Kobbie Mainoo chơi tốt, Youri Tielemans có khả năng giữ và luân chuyển bóng, nhưng MU vẫn để lộ nhiều khoảng trống khi mất bóng. Carlos Baleba vì thế được chờ đợi sau khi bình phục chấn thương mắt cá và đã thi đấu ở một trận giao hữu kín. Tiền vệ trị giá 65 triệu bảng có thể ra mắt, nhiều khả năng từ ghế dự bị.

Baleba và bài toán trung tuyến

Baleba mang đến những phẩm chất MU đang thiếu: tốc độ, khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và thoát pressing. Nhưng việc đưa anh vào đội hình không đồng nghĩa mọi vấn đề lập tức được giải quyết.

Carrick vẫn phải tính toán giữa Mainoo, Tielemans và Baleba. Nếu dùng Baleba cùng Mainoo, MU tăng khả năng tranh chấp nhưng có thể giảm chất lượng điều tiết. Nếu giữ Tielemans, Mainoo lại có nguy cơ mất chỗ dù đang đạt phong độ tốt.

Nhân sự cũng là vấn đề. MU chắc chắn thiếu Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Benjamin Sesko và Patrick Dorgu, trong khi Baleba, Marcus Rashford, Mainoo và Amad vẫn được xếp vào nhóm cần đánh giá thêm về thể trạng. Tottenham cũng không có Dejan Kulusevski, Mykhailo Mudryk, Wilson Odobert và Xavi Simons.

Bên phía Tottenham, Roberto De Zerbi đối mặt bài toán tương tự Carrick. Spurs mới ghi 2 bàn sau 5 vòng và đã trải qua chuỗi trận dài không thể thắng khi bị dẫn trước. Điều này khiến bàn mở tỷ số tại Old Trafford có thể mang ý nghĩa rất lớn.

Lịch sử nghiêng MU, hiện tại không còn dễ dàng

Xét toàn bộ lịch sử, MU vẫn áp đảo Tottenham. Hai đội đã gặp nhau 207 lần, MU thắng 97, Tottenham thắng 58, còn lại 52 trận hòa. Riêng tại Premier League, MU cũng là đội chiếm ưu thế rõ hơn.

Một chiến thắng tại Old Trafford không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn giúp đội thắng giảm đáng kể áp lực sau khởi đầu chệch choạc.

Tuy nhiên, cán cân trong những năm gần đây đã thay đổi. Trước chiến thắng 2-0 của MU hồi tháng 2, Tottenham từng bất bại 5 trận liên tiếp trước đối thủ này trên mọi đấu trường, trong đó có 4 chiến thắng. Spurs thắng 3-0 ngay tại Old Trafford ở Premier League 2024/25, hạ MU 4-3 tại League Cup và sau đó thắng 1-0 trong chung kết Europa League 2025.

Lần gặp gần nhất tại Old Trafford, MU thắng 2-0 nhờ các bàn của Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes. Kết quả ấy chấm dứt chuỗi không thắng trước Tottenham và cũng cho thấy sân nhà vẫn là lợi thế đáng kể với thầy trò Carrick.

Vì vậy, đây không còn là cặp đấu mà MU có thể dựa vào lịch sử để tự tin. Tottenham từng nhiều lần khiến họ trả giá trong hai mùa gần nhất, còn phong độ hiện tại của cả hai đều không đủ ổn định để tạo ra một đội cửa trên rõ ràng.

MU cần kiểm soát được trung tuyến và hạn chế những khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ. Tottenham thì phải tránh rơi vào thế bị dẫn trước, điều đã khiến họ gặp rất nhiều khó khăn từ đầu mùa.

Ba điểm sẽ giúp một trong hai đội giảm áp lực đáng kể sau quãng nghỉ quốc tế. Ngược lại, thất bại có thể kéo Carrick hoặc De Zerbi sâu hơn vào cuộc khủng hoảng đầu mùa.