MU tổn thất trước đại chiến Atletico Madrid

MU khủng hoảng lực lượng.

Ban huấn luyện MU sẽ đánh giá tình trạng của Mainoo và Shaw trước khi quyết định liệu bộ đôi này có thể cùng đội bóng hành quân đến Tây Ban Nha hay không. Trận đấu tại sân Metropolitano vào ngày 14/10 được xem là thử thách lớn với Michael Carrick bởi ông đang chịu sức ép sau chuỗi kết quả thiếu thuyết phục.

Mainoo thi đấu trọn 90 phút trong trận hòa 1-1 với Tottenham tại Old Trafford hôm 10/10. Tiền vệ người Anh trước đó rút khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia vì vấn đề thể trạng. Việc anh tiếp tục vắng mặt trên sân tập làm dấy lên những nghi ngại về khả năng ra sân trước Atletico.

Trong khi đó, Shaw đá chính trước Tottenham nhưng bị thay ra ở phút bù giờ. Hậu vệ 31 tuổi từng bỏ lỡ ba trận liên tiếp hồi đầu mùa, bao gồm derby Manchester và thất bại của MU trước Brighton tại Carabao Cup.

Nếu Shaw không thể thi đấu, Carrick sẽ càng đau đầu trong việc bố trí hành lang trái. Noussair Mazraoui và Patrick Dorgu đều chấn thương, khiến MU thiếu hụt lựa chọn ở vị trí mà họ không bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng hè. Diogo Dalot có thể được điều chuyển sang cánh trái, còn Leny Yoro tiếp tục đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải sau màn trình diễn tích cực trước Tottenham.

Một tín hiệu lạc quan hiếm hoi đến từ Matthijs de Ligt. Trung vệ người Hà Lan trở lại tập luyện khi quá trình hồi phục chấn thương lưng bước vào giai đoạn cuối. Tuy nhiên, khả năng anh góp mặt vẫn chưa được xác nhận. MU cũng cần thận trọng với De Ligt sau ca phẫu thuật, tránh mạo hiểm khiến chấn thương tái phát.

Thử thách dành cho Carrick càng lớn khi Atletico Madrid đang đứng thứ hai tại La Liga và thắng cả 4 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng trước kình địch Real Madrid. Sau chuyến làm khách tại Tây Ban Nha, MU tiếp tục hành quân đến Elland Road để đối đầu Leeds United.

Highlights Manchester United 1-1Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.