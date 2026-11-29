Manchester United tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. (Ảnh: MUFC)

Tại Ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua Brentford 0-4 ngay trên sân Old Trafford, trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà dưới thời huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

Dù nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội ghi bàn, đội chủ nhà không thể tận dụng, đồng thời liên tục bộc lộ những sơ hở trong phòng ngự.

Phút 19, từ đường chuyền của Dango Ouattara, Callum Wilson vượt qua sự truy cản của các hậu vệ Manchester United trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Senne Lammens. Đến phút 32, bộ đôi này tiếp tục phối hợp trong một tình huống phản công, giúp Brentford nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, Manchester United nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội khách. Youri Tielemans đưa bóng trúng xà ngang, trong khi cú đánh đầu của Harry Maguire bị cản phá ngay trên vạch vôi.

Phút 82, Kristoffer Ajer nâng tỷ số lên 3-0 sau một tình huống phạt góc. Trong thời gian bù giờ, Kevin Schade ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Brentford, giúp đội bóng này có lần đầu giành chiến thắng tại Old Trafford kể từ năm 1937.

Đây là trận thua 0-4 thứ hai liên tiếp của Manchester United tại Ngoại hạng Anh, sau thất bại trước Liverpool cuối tuần trước. Đây cũng là lần đầu kể từ năm 1963, đội bóng thành Manchester thua hai trận liên tiếp tại giải vô địch quốc gia với cách biệt ít nhất 4 bàn.

Manchester United hiện đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm sau 12 trận, đồng thời trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino có nguy cơ rơi xuống cuối bảng nếu Crystal Palace đánh bại Hull City trong trận đấu tối nay (29/11).

Ở hai trận đấu còn lại, Leeds United giành chiến thắng 3-0 trước Coventry City, trong khi Aston Villa bị Ipswich Town cầm hòa 2-2 dù hai lần vượt lên dẫn trước.

* Tại La Liga, bất ngờ lớn nhất là thất bại 1-2 của Real Madrid trước Deportivo Alaves ngay trên sân nhà. Trong khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh rơi ba điểm, Atletico Madrid giành chiến thắng 3-2 trên sân Elche.

Athletic Bilbao cũng có chiến thắng kịch tính 4-3 trước Malaga trong trận đấu có bảy bàn thắng, còn Rayo Vallecano vượt qua Real Betis với tỷ số 1-0.

* Tại Serie A, Inter Milan có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Genoa trên sân nhà. Lazio đánh bại Torino 2-1 trên sân khách, trong khi Frosinone vượt qua Parma với tỷ số 3-0.

* Ở Bundesliga, Bayern Munich tiếp tục gây thất vọng khi bị Hamburg cầm hòa 0-0, chỉ ít ngày sau thất bại 1-2 trước Lille tại Champions League.

Đáng chú ý, Paderborn tạo nên kết quả bất ngờ khi đánh bại Schalke 04 với tỷ số 8-1, trở thành trận đấu có nhiều bàn thắng nhất trong loạt trận tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đêm qua. Cologne cũng giành chiến thắng đậm 5-0 trước Elversberg.

* Tại Ligue 1, Paris Saint-Germain trở lại mạch thắng khi vượt qua Lorient với tỷ số 2-0. Lens đánh bại Angers 5-2 trên sân khách, Nice thắng Troyes 4-1, trong khi Lille bất ngờ thất bại 1-2 trước Le Mans.