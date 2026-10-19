MU tiếp tục mất điểm, Real Madrid thắng đậm Sevilla

Bruno Fernandes cùng các đồng đội không thể giành trọn 3 điểm trước Leeds. (Ảnh: MUFC)

Tâm điểm tại Ngoại hạng Anh tối 18/10 là chuyến làm khách của Manchester United trên sân Leeds. Bryan Mbeumo đưa đội khách vượt lên, nhưng Dominic Calvert-Lewin ghi bàn gỡ hòa, khiến hai đội chia điểm với tỷ số 1-1.

Đây đã là trận thứ sáu trong bảy vòng gần nhất Manchester United không thể giành chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục gặp vấn đề trong khả năng kiểm soát thế trận và duy trì lợi thế, qua đó đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu muộn, Arsenal phải chờ tới phút 80 mới phá vỡ thế bế tắc trước Nottingham Forest. Noni Madueke, vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn duy nhất giúp đội đương kim vô địch thắng 1-0 và tiếp tục bám đuổi Manchester City trong cuộc đua đầu bảng.

Brighton tạo ra chiến thắng đậm nhất vòng đấu khi vượt qua Crystal Palace 5-0. Diego Gómez để lại dấu ấn với một cú sút xa đẹp mắt, giúp Brighton tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu. Bournemouth cũng có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này khi đánh bại Sunderland 2-0.

Tại vòng 9 La Liga, Real Madrid đánh bại Sevilla 4-1 trên sân Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé lập cú đúp, trong khi Arda Güler và Yan Diomande ghi hai bàn còn lại. Chiến thắng thứ ba liên tiếp sau đợt tập trung đội tuyển giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách với Barcelona trước trận El Clásico.

Serie A vòng 7 chứng kiến Lazio giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Juventus. Oliver Provstgaard mở tỷ số, Gustav Isaksen nhân đôi cách biệt trước khi Fisayo Dele-Bashiru ấn định kết quả ở phút 89. Ba điểm giúp Lazio cân bằng 19 điểm với Inter Milan ở nhóm đầu bảng.

AC Milan cũng có trận đấu đáng chú ý khi vượt qua Atalanta 3-2. Đội chủ sân San Siro dẫn trước ba bàn, nhưng Atalanta ghi liền hai bàn để tạo sức ép trong những phút cuối. Thủ môn Mike Maignan có pha cứu thua quan trọng giúp Milan bảo toàn chiến thắng.

Ở Bundesliga vòng 6, Bayer Leverkusen đánh bại Freiburg 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Patrik Schick ở phút 76. Tiền đạo người Cộng hòa Séc qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên của Leverkusen ghi bàn trong cả sáu trận mở màn một mùa Bundesliga.

Tại Ligue 1 vòng 7, Marseille thắng đậm Angers 5-2 để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Lorient tạo bất ngờ khi đánh bại Monaco 1-0, trong khi Lyon vượt qua Nice 2-1.