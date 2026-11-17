Trận cuối cùng Pochettino trên ghế HLV tuyển Mỹ là cuộc đối đầu với Haiti tại Cincinnati, diễn ra vào nửa đêm thứ Ba (17/11, theo giờ Anh).

Sau trận đấu, nhà cầm quân 54 tuổi trả lời báo chí và chia tay các học trò trước khi lên chuyên cơ do MU bố trí để bay tới Manchester.

Pochettino sẽ bay sang Anh ngay khi kết thúc nhiệm vụ cùng tuyển Mỹ - Ảnh: SunSport

Pochettino sẽ tranh thủ ngủ trên chuyến bay trước khi đặt chân tới Anh vào sáng thứ Tư (18/11). Từ sân bay, ông đến thẳng trung tâm huấn luyện Carrington để bắt đầu công việc.

Tháp tùng Pochettino là HLV đội một Miguel D’Agostino, HLV thể lực Silvia Tuya và chuyên viên phân tích Alec Scott.

Ba cộng sự thân tín khác của ông gồm trợ lý Jesus Perez, HLV thủ môn Toni Jimenez và HLV thể lực Sebastiano Pochettino được phép tới Manchester từ cuối tuần qua, sau khi tuyển Mỹ thắng Haiti 6-0.

Nhờ có mặt sớm, các cộng sự Pochettino có thể bắt tay chuẩn bị cho trận ra mắt của ông, khi MU làm khách trước Liverpool tại Anfield vào Chủ nhật.

Đây vốn là một trong những trận cầu lớn nhất mùa giải và càng có ý nghĩa khi Pochettino tiếp quản đội bóng đang chật vật trong nhóm xuống hạng.

Pochettino có thể làm việc với các cầu thủ ngay khi họ lần lượt trở về sau đợt tập trung ĐTQG.