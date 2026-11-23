MU thay tướng nhưng chưa đổi vận

HLV mới - người thứ 3 trong năm nay, nhưng cảm giác tệ hại vẫn không thay đổi. Vấn đề của MU không chỉ đến từ bộ máy lãnh đạo kém, mà còn nằm ngay trên sân.

MU gục ngã ở Anfield và trận thua còn có thể ê chề hơn nếu Liverpool dứt điểm sắc bén - đội bóng thành phố cảng phung phí 6 cơ hội lớn. Đội chủ nhà phơi bày những điểm yếu của đối thủ, vốn chỉ còn 10 người từ phút thứ 8 sau thẻ đỏ của Leny Yoro.

Szoboszlai bắt đầu cơn ác mộng với MU. Ảnh: LFC

Mauricio Pochettino, người tiếp quản đội bóng hôm thứ Tư, nhưng trước đó đã cử các trợ lý đến Manchester làm việc với các cầu thủ, sớm thấy khối lượng công việc chờ mình từ nay đến cuối mùa.

Sau trận derby nước Anh ở vòng 11 Ngoại hạng Anh, MU đang đứng áp chót với thảm họa mang tính lịch sử, trong khi Liverpool vươn lên nhóm giành vé tham dự Champions League.

Thật khó quy trách nhiệm về tai họa mới nhất trong màn khởi đầu mùa giải tệ nhất 40 năm của MU cho một HLV mới có vài ngày làm việc. Cũng khó đánh giá Pochettino muốn xây dựng “Quỷ đỏ” ra sao, khi ông sớm phải dành cả trận đầu tiên để hạn chế những thiệt hại.

Dù vậy, có một kết luận rõ ràng. Quyết định lớn đầu tiên của ông là một sai lầm nghiêm trọng, kéo theo hậu quả suốt cả trận. Đó là quyết định để Matthijs de Ligt đá chính tại Premier League lần đầu sau 12 tháng, thay Harry Maguire vốn được Michael Carrick tin dùng hơn.

Maguire có thể là biểu tượng cho sự trì trệ của MU, nhưng người thay anh ở trung tâm hàng thủ chịu phần lớn trách nhiệm cho cảnh hỗn loạn nhanh chóng ập đến.

Rắc rối đến với đội khách từ rất sớm. De Ligt lúng túng khi cắt đường chuyền dài của Ronald Araujo hướng đến Alexander Isak. Yoro lao ra chặn tiền đạo người Thụy Điển rồi đốn ngã anh ngay sát mép vòng cấm.

Wirtz có trận đấu nổi bật. Ảnh: LFC

Pha phạm lỗi ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng khiến trung vệ MU nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 8. Từ quả đá phạt ở khoảng cách 17 mét, Dominik Szoboszlai tung cú sút căng vào góc thủ môn trấn giữ, mở tỷ số cho Liverpool.

Senne Lammens bực bội. Chỉ 3 phút sau, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt. Rio Ngumoha vượt qua Dalot quá dễ dàng rồi bấm bóng vào khu vực 5,5 m, nơi tuyển thủ Đức xuất hiện rồi tung cú vô lê rất tinh tế không thể cản phá.

Ác mộng Pochettino

Những tiếng hát chế giễu bắt đầu vang lên trên khán đài Anfield. Trận ra mắt mới trôi qua chừng 14 phút, Pochettino đã phải nghe CĐV Liverpool hát “mai ông bị sa thải”.

Dĩ nhiên, đó là một câu hát lố bịch. Không có chuyện một ai đó bị sa thải chỉ sau 1 trận để tốn tiền đền bù khổng lồ. Có khi phải vài tháng nữa, những ông chủ quản lý kém của MU mới bắt đầu tìm một người khác để đổ lỗi.

Dù vậy, tiếng hát ít nhiều đánh vào tâm lý HLV người Argentina. Ông tung Maguire vào sân khi hiệp 1 chưa qua một nửa thời gian để vá lại hàng thủ đang vỡ trận.

Ngumoha phá nát hàng thủ MU và đi vào lịch sử. Ảnh: LFC

Đội khách biết họ còn cả một ngày dài phía trước trên sân của kình địch lớn nhất lịch sử bóng đá Anh. Và quả đúng như vậy.

Ngumoha tiếp tục làm khổ Dalot, trong khi Barcola áp đảo ở cánh đối diện. Hai cầu thủ chạy cánh vẫn liên tục khuấy đảo, nhưng Liverpool đã giảm nhịp.

Đội chủ nhà nương tay trong phần còn lại của hiệp 1 và cả đầu hiệp 2. Rồi đến lượt những cú dứt điểm thiếu chính xác. Liverpool bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác.

Nếu tận dụng tốt hơn, ngay cả tỷ số 7-0 của hai năm trước cũng có thể bị vượt qua. Riêng Wirtz phung phí 3 cơ hội ngon ăn mà Barcola tạo ra (cả trận, anh bỏ lỡ 5 cơ hội lớn; bù lại, anh tạo ra 10 đường chuyền dứt điểm).

Dù vậy, “The Kop” vẫn ghi thêm 2 bàn để khép lại cơn ác mộng của Pochettino trong ngày trở lại Premier League.

Maguire phán đoán sai tình huống khi Barcola khống chế đường chuyền dài của Jeremy Jacquet ở giữa sân. Cầu thủ người Pháp tăng tốc về phía vòng cấm, bỏ lại Bruno Fernandes trong cuộc đua.

Màn ra mắt ê chề với Pochettino. Ảnh: MUFC

Thấy Ngumoha băng lên ở cánh đối diện, Barcola chuyền bóng để cầu thủ tuổi teen dứt điểm. 18 tuổi 85 ngày, anh trở thành người trẻ nhất ghi bàn cho Liverpool trong trận derby nước Anh vào lưới MU tại Premier League.

Lammens sau đó cản được các cú dứt điểm của Isak và Szoboszlai, rồi thở phào khi Van Dijk đánh đầu ra ngoài trong tư thế thuận lợi. Đến phút 82, Victor Munoz làm được điều đó.

Munoz đoạt bóng hai, tăng tốc rồi bật tường với Wirtz trước khi bình tĩnh đánh bại Lammens, ấn định tỷ số 4-0. “Poch đang cầm lái” là điệp khúc chế giễu không thương tiếc vang lên cuối trận.

Pochettino chịu thất bại nặng nhất từ trước đến nay của một HLV ra mắt MU, tương tự Lal Hilditch từ tháng 10/1926.