MU thua tan tác trước đội bóng nhỏ bé của Italia

MU không có Lisandro Martinez nhưng họ chào đón sự trở lại sau nhiều tháng chấn thương của De Ligt. Tuy nhiên, khi trung vệ Hà Lan còn chưa bắt nhịp lại với các đồng đội thì MU đã nhận bàn thua. Phút thứ 2, Nico Paz nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung ra cú đá hiểm găm bóng vào góc lưới. 1-0 cho Como.

Bàn thua từ rất sớm khiến đội bóng Anh chật vật trong việc triển khai thế trận. Họ chuyền hỏng khá nhiều, các pha di chuyển thiếu liền mạch khiến lối chơi trở nên vỡ vụn.

Hàng thủ của Quỷ đỏ cho thấy sự chệch choạc đáng báo động khi liên tục thi đấu như mơ ngủ, để lộ nhiều khoảng trống nguy hiểm. Đội bóng nước Anh suýt chút nữa phải trả giá sớm nếu không có sự tập trung của thủ thành Lammens; anh đã phải trổ tài hết sức để cản phá một cú sút xa đầy uy lực từ chân tiền vệ bên phía Como vào phút 42.

Đây đã là tình huống dứt điểm trúng mục tiêu thứ 3 của chủ nhà trong khi đội khách là con số 0 tròn trĩnh vì tuyến trên, MU không tạo ra được bất kỳ điểm sáng nào đáng kể. Lối chơi tấn công của họ rời rạc, các vị trí thiếu hẳn tính liên kết cần thiết để kéo giãn cự ly đội hình đối phương. Chính sự bế tắc và nghèo nàn này đã khiến số cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra trong hiệp một gần như không có.

Bước sang hiệp hai, kịch bản tồi tệ nhanh chóng ập đến với đội bóng thành Manchester khi hệ thống phòng ngự của họ hoàn toàn sụp đổ trước những đòn phản công sắc lẹm. Ngay phút 49, tiền vệ Nico Paz thực hiện đường chọc khe tinh tế xé toang tuyến dưới MU, tạo điều kiện cho Douvikas di chuyển thông minh thoát xuống đối mặt và dứt điểm lạnh lùng tung lưới, nhân đôi cách biệt cho Como.

Bàn thua chóng vánh đẩy MU vào vòng xoáy hoảng loạn. Chỉ 8 phút sau đó, thảm họa tiếp tục diễn ra bắt nguồn từ pha xử lý bất cẩn của tuyến giữa. Tận dụng sai lầm sau khi cắt được bóng từ chân Baleba, Nico Paz tự tin bứt tốc xộc thẳng vào vòng cấm trước khi tung cú sửa lòng bằng chân trái hiểm hóc về góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên MU.

Tinh thần thi đấu của các học trò Carrick dường như đã cạn kiệt. Cơn ác mộng của họ vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 80, Bruno bên phía Como vừa vào sân đã để lại dấu ấn đậm nét với đường tạt bóng có độ chuẩn xác tuyệt đối, tạo cơ hội cho trung vệ Ramon dũng mãnh băng lên đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng thứ 4 cho đại diện nước Ý.

Phải chờ đến những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội bóng nước Anh mới có được bàn thắng danh dự để gỡ gạc lại chút thể diện. Phút 90, Amad Diallo nỗ lực tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Joshua Zirkzee khống chế gọn gàng một nhịp rồi tung cú volley bằng chân phải quyết đoán làm tung nóc lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4.

Pha lập công muộn màng này chỉ mang tính an ủi trong một buổi tối thất vọng toàn diện, khép lại trận thua bẽ bàng và để lại vô vàn nỗi lo cho hàng thủ lẫn ghế HLV của Carrick.