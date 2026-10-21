MU thua tan nát trước tân binh ở Champions League

Manchester United tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi nhận thất bại tủi hổ trước Como tại UEFA Champions League. Trong ngày Nico Paz tỏa sáng rực rỡ với cú đúp cùng một pha kiến tạo, đội bóng của Michael Carrick bộc lộ hàng loạt vấn đề ở cả khâu phòng ngự lẫn tổ chức lối chơi, nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 7.

Como bước vào trận đấu với tư cách đội lần đầu chạm trán một đại diện nước Anh trong khuôn khổ chính thức, nhưng sự non kinh nghiệm không hề xuất hiện trong cách họ nhập cuộc. Ngay phút thứ hai, Nico Paz nhận đường chuyền từ Lucas Da Cunha rồi tung cú sút đẳng cấp vào góc xa, khiến hàng thủ Man Utd không kịp phản ứng. Bàn thua sớm một lần nữa phơi bày sự thiếu tập trung của Quỷ đỏ, đội đã hai trận liên tiếp tại giải đấu này để đối thủ chọc thủng lưới ngay trong những phút đầu tiên.

MU trở thành tập thể yếu bóng vía trước mọi đối thủ.

Trong phần còn lại của hiệp một, Como tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Martin Baturina bị Harry Maguire ngăn chặn ở thời điểm quyết định, còn Anastasios Douvikas liên tục khiến hàng thủ đội khách chao đảo. Man Utd gần như không thể tạo ra sức ép đủ lớn để thay đổi cục diện. Cú sút xa thiếu chính xác của Matheus Cunha là một trong số ít điểm nhấn của đội khách trước giờ nghỉ.

Hy vọng tìm kiếm sự khởi sắc sau giờ nghỉ nhanh chóng tan biến. Phút 49, Nico Paz chuyển sang vai trò kiến tạo bằng đường chuyền thông minh để Douvikas xoay người dứt điểm nhân đôi cách biệt. Tám phút sau, tiền vệ người Argentina tận dụng sai lầm của Carlos Baleba để thoát xuống, lạnh lùng đánh bại Senne Lammens, hoàn tất cú đúp và đẩy Man Utd vào tình thế gần như không thể cứu vãn.

Bàn thắng của Jacobo Ramon ở phút 76, sau đường chuyền chuẩn xác của Kaiki, càng nhấn mạnh sự áp đảo của đội chủ nhà. Joshua Zirkzee chỉ kịp ghi bàn danh dự trong thời gian bù giờ, không đủ để che lấp màn trình diễn thất vọng của "Quỷ đỏ".

Thất bại này không đơn thuần là một cú sảy chân. Man Utd thiếu sự chắc chắn trong phòng ngự, gặp khó khăn khi triển khai bóng và không có phương án hiệu quả để ngăn chặn Nico Paz. Trong khi đó, Como cho thấy sự tự tin, tốc độ và tính tổ chức đáng nể dưới thời Cesc Fabregas. Với hai chiến thắng sau ba trận đầu tiên tại Champions League, đại diện Italy đang tạo nên dấu ấn đáng nhớ, còn Man Utd phải đối diện với sức ép ngày càng lớn khi chuỗi trận không thắng tiếp tục kéo dài.