Màn ra mắt của Mauricio Pochettino trên cương vị HLV Man Utd nhanh chóng biến thành cơn ác mộng tại Anfield. Thất bại 0-4 trước Liverpool không chỉ phơi bày sự chênh lệch giữa hai đội, mà còn cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự của "Quỷ đỏ". Đáng chú ý, quyết định trao suất đá chính cho Matthijs De Ligt đã trở thành một trong những lựa chọn khiến Pochettino trả giá đắt.

Đây mới là lần đầu tiên De Ligt đá chính tại Premier League mùa này, nhưng trung vệ người Hà Lan có màn trình diễn đáng quên. Phút thứ 6, anh xử lý lúng túng trước đường chuyền dài của Liverpool, tạo điều kiện để Alexander Isak thoát xuống. Leny Yoro buộc phải phạm lỗi từ phía sau và nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Man Utd phải chơi thiếu người gần như cả trận. Sai lầm ấy lập tức phá vỡ kế hoạch của Pochettino, còn Dominik Szoboszlai tận dụng quả đá phạt để mở tỷ số.

MU sụp đổ từ sớm.

Thảm họa chưa dừng lại ở đó. Chỉ 13 phút sau, De Ligt tiếp tục phòng ngự thiếu quyết liệt, để Liverpool khai thác khoảng trống và Florian Wirtz ghi bàn nhân đôi cách biệt. Sau khi Harry Maguire được tung vào sân, hàng thủ Man Utd có phần ổn định hơn, nhưng vẫn không thể ngăn đối thủ tạo ra hàng loạt cơ hội. De Ligt tiếp tục mắc lỗi ở hiệp hai, đặc biệt là tình huống trượt ngã khó hiểu phút 62, giúp Isak có cơ hội đối mặt thủ môn. Gary Neville phải thốt lên: "Chuyện đó thật điên rồ. Tôi không biết cậu ta đang làm gì trên sân nữa."

Liverpool lần lượt ghi thêm hai bàn nhờ Ngumoha và Munoz, khép lại chiến thắng 4-0. Đội chủ nhà tung ra tới 24 cú sút, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 3,8, cho thấy sức ép mà hàng thủ Man Utd phải hứng chịu lớn đến mức nào. Trong khi đó, Florian Wirtz trở thành điểm sáng nổi bật với khả năng điều tiết và tạo cơ hội. Jamie Carragher thừa nhận Wirtz là cầu thủ hay nhất trên sân.

Liverpool có chiến thắng dễ dàng bậc nhất trong lịch sử derby.

Dù tấm thẻ đỏ của Yoro khiến Man Utd rơi vào thế khó, không thể xem đó là nguyên nhân duy nhất dẫn đến thất bại. Đội bóng của Pochettino vốn đã bộc lộ nhiều điểm yếu ở hàng thủ, từ khả năng tranh chấp, bọc lót đến xử lý bóng trong những tình huống đơn giản. Thống kê 34 bàn thua trên mọi đấu trường, mức cao nhất trong nhóm các đội bóng châu Âu, càng cho thấy mức độ đáng báo động.

Trận thua tại Anfield vì thế cũng là lời cảnh tỉnh dành cho Pochettino và ban lãnh đạo Man Utd. Hàng thủ hiện tại có quá nhiều nhân sự đã lớn tuổi hoặc hết tiềm năng phát triển. Nếu muốn xây dựng lại đội bóng, HLV người Argentina không thể chỉ trông chờ vào những điều chỉnh chiến thuật. Man Utd cần một cuộc cải tổ nhân sự nghiêm túc, bắt đầu từ hàng phòng ngự đang trở thành gánh nặng lớn nhất của đội.

Bảng xếp hạng Premier League.